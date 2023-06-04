جائزة إسبانيا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويبتعد في الصدارة

مونتميلو (إسبانيا) (أ ف ب) – احرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الموسمين الماضيين، المركز الاول في سباق جائزة اسبانيا الكبرى، المرحلة السابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد الاحد على حلبة مونتميلو في برشلونة.

© لويس جيني / ا ف ب

سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستاين محتفلا بحلوله في المركز الاول في سباق جائزة اسبانيا الكبرى في فورمولا واحد. 4 حزيران/يونيو 2023

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وحل البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) ثانيًا وزميله ومواطنه جورج راسل ثالثًا. اما سائق فيراري الاسباني كارلوس ساينس الذي استهل السباق في المركز الثاني، فكان الخاسر الاكبر امام جمهوره لانه اكتفى بالمركز الخامس. والامر ينطبق على السائق الاسباني الاخر فرناندو الونسو (استون مارتن) الذي احتل المركز السابع.

والفوز هو الخامس للهولندي هذا الموسم في سبعة سباقات فعزز رصيده في صدارة الترتيب العام متقدما بفارق 53 نقطة عن زميله المكسيكي سيرخيو بيريس الذي انهى السباق في المركز الرابع.

وحقق فيرستابن انطلاقة رائعة واحتفظ بالمركز الاول وسط هجوم متواصل من ساينس قبل ان يوسع الفارق تدريجيا مع تقدم السباق.

وعلق الهولندي على فوزه بالقول "قيادة هذه السيارة متعة حقيقية. اعتمدنا استراتيجية مختلفة للاطارات وقد سارت الامور كما نشتهي. انه فوز جديد هنا وهذا امر مدهش".

وحققت مرسيدس نتيجة ممتازة بحلول سائقيها في المركزين الثاني والثالث بعد التعديلات التي طرأت على السيارة في سباق موناكو الاسبوع الماضي.

وابدى هاميلتون سعادته الكبرى بالنتيجة بقوله "يا لها من نتيجة لفريقنا! لم نكن نتوقعها بصراحة. يتعين عليّ رفع القبعة فعلا لجميع العاملين في المصنع. لقد اقتربنا من ريد بول، انها نتيجة كبيرة لنا ولجورج ايضا الذي قدم عرضا رائعا".

واضاف "في الوقت الحالي تملك ريد بول سرعة اكبر منا، لكننا نعمل على ردم الهوة ونأمل في اللحاق بهم في نهاية العام".

© 2023 AFP