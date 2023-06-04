رولان غاروس: الروسي خاتشانوف أول المتأهلين الى ربع النهائي

باريس (أ ف ب) – بات الروسي كارين خاتشانوف المصنف حاديا عشر عالميا أول المتأهلين الى ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه على الإيطالي لورنتسو سونيغو 1-6 و6-4 و7-6 (9-7) و6-1 الأحد في ثمن النهائي.

الروسي كارين خاتشانوف خلال مبارته ضد الايطالي لورنتسو سونيغو في الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة في رولان غاروس في كرة المضرب في الرابع من حزيران/يونيو 2023.

إعلان اقرأ المزيد

وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها خاتشانوف الدور ربع النهائي في رولان غاروس بعد الاولى عام 2019 عندما خسر امام النمسوي دومينيك تيم، وسيواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثالث عالميا أو البيروفي خوان بابلو فارياس اللذين يلتقيان لاحقا.

كما هي المرة الثالثة تواليا التي يبلغ فيها خاتشانوف ربع النهائي في البطولات الاربع الكبرى بعدما خرج من نصف نهائي فلاشينغ ميدوز العام الماضي على يد النروجي كاسبر رود واستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي على يد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

ولدى السيدات، حذت الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا، الغائبة لفترة عن الملاعب تقريبا طيلة العام الماضي بسبب إصابة في ركبتها اليسرى، حذو مواطنها خاتشانتوف وبلغت ربع النهائي بتغلبها على البلجيكية إيليز مرتنس 3-6 و7-6 (7-3) و6-3.

وتلتقي بافليوتشنكوفا التي بلغت المباراة النهائية في رولان غاروس عام 2021 قبل أن تخسر أمام التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، في الدور المقبل مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالميا أو الأميركية سلون ستيفنز وصيفة بطلة نسخة 2018.

وقالت بافليوتشنكوفا "أنا فخورة حقًا بنفسي، لقد كانت مباراة رائعة"، مضيفة "أنا سعيدة جدا لوجودي هنا في الملعب الرئيسي مرة أخرى، بعد إصابتي، لم ألعب لمدة عام، إنه أمر استثنائي، رائع بالنسبة لي".

وفازت بافليوتشنكوفا بخمس مباريات فقط قبل رولان غاروس، منذ عودتها مطلع العام الحالي، وفازت بالعدد ذاته تقريبًا في أسبوع واحد فقط على الملاعب الرملية الباريسية.

© 2023 AFP