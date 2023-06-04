رولان غاروس: ديوكوفيتش القياسي وألكاراس بسهولة الى ربع النهائي

باريس (أ ف ب) – بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب مرتين، الدور ربع النهائي من بطولة رولان غاروس لكرة المضرب، ثانية البطولات الاربع الكبرى، لمرة سابعة عشرة قياسية الاحد، فيما بقي المصنف أول عالميًا الاسباني كارلوس ألكاراس على المسار الصحيح نحو لقب أول في باريس ببلوغه الدور ذاته.

© جوليان دي روزا / ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال مباراته في الدور ثمن النهائي من بطولة رولان غاروس لكرة المضرب ضد البيرفوي خوان بابلو فارياس في 4 حزيران/يونيو 2023

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وحقق ديوكوفيتش المصنف ثالثًا فوزًا سهلا بثلاث مجموعات نظيفة على البيروفي خوان بابلو فارياس (94 عالميًا) 6-3، 6-2، 6-2، فيما ثأر ألكاراس من الايطالي لورنتسو موزيتي الثامن عشر بفوزه بالنتيجة ذاتها 6-3، 6-2، 6-2.

وهي المرة الـ55 التي يبلغ ديوكوفيتش الدور ربع النهائي لبطولة كبرى ليبقى على المسار الصحيح نحو لقب 23 قياسي كبير لفض الشراكة مع الاسباني رافايل نادال (22) المتوج في رولان غاروس 14 مرة قياسية والغائب بداعي الاصابة.

ومع بلوغه ربع النهائي للمرة السابعة عشرة في باريس، حطم الرقم الذي كان يتشاركه مع نادال.

علّق مازحًا بقوله "أنا فخور بهذه الارقام لكن هذا يعني أني لم أعد شابًا. أضع الكثير من الجهد مثل العديد من اللاعبين...عندما ألعب مثل اليوم أكون سعيدًا ومتحفزًا كي أكمل".

يلتقي تاليًا مع الروسي كارن خاتشانوف الحادي عشر الفائز على الإيطالي لورنتسو سونيغو 1-6 و6-4 و7-6 (9-7) و6-1.

ويملك ديوكوفيتش، حامل اللقب عامي 2016 و2021، سجلا مميزًا أمام خاتشانوف، إذ يتفوق عليه 8-1 في المواجهات المباشرة وفاز عليه في المرة الوحيدة التي التقيا بها في باريس في ثمن نهائي العام 2020.

ووضع الصربي حدًا لمغامرة البيروفي الذي حقق المفاجآت بإقصائه كل من البولندي هوبرت هوركاش والاسباني روبرتو باوتيستا أوغوت في مشاركته الثالثة فقط في بطولة كبرى، ليحقق أول انتصاراته في بطولة غراند سلام ويصبح أول بيروفي يبلغ ثمن النهائي في فرنسا المفتوحة منذ 1994.

قال ديوكوفيتش بعد الفوز "كانت المرة الاولى التي ألتقيه. كنت أعرف أنه متخصص على الاراضي الترابية وأنه يجب أن أقاتل على كل نقطة. إنه ثابت في المستوى ولديه سلاح قوي وقد لعب هذا الاسبوع أفضل مستوياته".

وهي المرة الثالثة تواليًا التي يبلغ ربع النهائي في البطولات الاربع الكبرى بعدما خرج من نصف نهائي فلاشينغ ميدوز العام الماضي على يد النروجي كاسبر رود واستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي على يد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

ألكاراس يثأر

وثأر ألكاراس من موزيتي بعد أن تغلب عليه الايطالي في المواجهة الوحيدة التي جمعتهما سابقًا في نهائي دورة هامبورغ العام الماضي.

ويأمل اللاعب البالغ 20 عامًا في انتزاع لقبه الثاني على التوالي في البطولات الأربع الكبرى بعد فوزه ببطولة أميركا المفتوحة 2022 ثم غاب عن بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام بسبب الإصابة.

قال بعد الفوز "أعتقد اني لعبت على مستوى عال، سددت ضربات قوية، كنت شرسًا ولعبت مباراة كاملة من البداية حتى النهاية. انا سعيد بتخطي هذا الدور الصعب ضد لورنتسو".

أضاف "أحاول ألا افكر بالضغط، أسعى للفوز باللقب. أحاول أن أضع الافكار السيئة خارج ذهني والتركيز على اللعب والاستمتاع وأبتسم طوال الوقت. هذا مفتاح كل شيء بالنسبة لي، أن أبتسم واستمتع وان اسمح للناس في أن يستمتعوا".

يلتقي في ربع النهائي مع تسيتسيباس، وصيف العام 2021، أو النسموي سيباستيان أوفنر.

سفيتولينا تواصل

ولدى السيدات، حذت الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا، الغائبة لفترة عن الملاعب تقريبا طيلة العام الماضي بسبب إصابة في ركبتها اليسرى، حذو مواطنها خاتشانوف وبلغت ربع النهائي بتغلبها على البلجيكية إيليز مرتنس 3-6 و7-6 (7-3) و6-3.

وتلتقي بافليوتشنكوفا التي بلغت المباراة النهائية في رولان غاروس عام 2021 قبل أن تخسر أمام التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، في الدور المقبل مع التشيكية كارولينا موتشوفا الفائزة على الروسية إيلينا أفانيزيان 6-4، 6-3.

وقالت بافليوتشنكوفا "أنا فخورة حقًا بنفسي، لقد كانت مباراة رائعة"، مضيفة "أنا سعيدة جدا لوجودي هنا في الملعب الرئيسي مرة أخرى، بعد إصابتي، لم ألعب لمدة عام، إنه أمر استثنائي، رائع بالنسبة لي".

وفازت بافليوتشنكوفا بخمس مباريات فقط قبل رولان غاروس، منذ عودتها مطلع العام الحالي، وفازت بالعدد ذاته تقريبًا في أسبوع واحد فقط على الملاعب الرملية الباريسية.

وتابعت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا انتصاراتها في رولان غاروس بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا 6-4، 7-6 (7/5) لتبلغ ربع النهائي.

وتخوض سفيتولينا، الثالثة عالميًا سابقًا والـ192 راهنًا، أول بطولة كبرى منذ أستراليا 2022، بعد أن عادت من إجازة الأمومة، كما أخذت قسطاً من الراحة بسبب مشاكل صحية والإرهاق الذهني بعد غزو روسيا لبلدها.

© 2023 AFP