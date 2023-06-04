عشرون جريحا في قصف جوي لأحد أحياء مدينة دنيبرو الأوكرانية

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – جرح عشرون شخصا بينهم ثلاثة أطفال إصاباتهم خطيرة في هجوم جوي في دنيبرو بوسط أوكرانيا مساء السبت، كما أعلنت السلطات الأوكرانية.

© Handout / حساب سيرغي ليساك رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك على تلغرام/ا ف ب

صورة بتاريخ 26 أيار/مايو 2023 نشرها سيرغي ليساك رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك تظهر عيادة تعرضت إلى قصف روسي في مدينة دنيبرو

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واتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي الروس "بمهاجمة المدينة"، موضحا أن القصف أصابت مبنيين في منطقة سكنية في دنيبرو.

وكتب زيلينسكي على موقع فيسبوك السبت "هاجم الروس المدينة". واضاف "اصابوا مبنيين سكنيين من طابقين. لسوء الحظ هناك اناس تحت الانقاض".

ونشر الرئيس الأوكراني مقطع فيديو يظهر فيه رجال الإنقاذ وهم يفتشون المبنى المدمر ويسمع هدير آليات صناعية.

وقال حاكم منطقة دنيبرو سيرهي ليساك إن "العدو جرح خمسة أطفال في بلدة بيدورودنينسكا". وأضاف أن "الأطباء يقدرون أن حالة ثلاثة أطفال خطيرة وهم في غرفة العمليات."

وتابع المصدر نفسه أن "العدد الاجمالي للجرحى ارتفع الى عشرين، نُقل 17 منهم نقلهم الى المستشفى"، مؤكدا ان رجال الانقاذ يواصلون البحث عن ضحايا محتملين تحت الانقاض.

وتكثفت الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا والقصف الأوكراني على أراض روسية في الأسابيع الأخيرة بينما تؤكد كييف أنها تستعد لهجوم كبير ضد قوات موسكو بهدف استعادة الأراضي التي خسرتها منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

على الجانب الآخر من الحدود، أدت قذائف أوكرانية إلى مقتل شخصين السبت في بيلغورود في روسيا، كما ذكر حاكم المنطقة.

وتعرضت القرى الحدودية في هذه المنطقة لقصف مدفعي غير مسبوق في الأيام الأخيرة أسفر، بعد قصف السبت، عن سقوط سبعة قتلى خلال الأسبوع الجاري.

© 2023 AFP