مونديال تحت 20 عاما: خروج مدو للبرازيل من ربع النهائي

San Juan (الأرجنتين) (أ ف ب) – ودَّع المنتخب البرازيلي، ثاني افضل المتوجين بلقب مونديال تحت 20 عاما في كرة القدم، من الدور ربع النهائي لنسخة 2023 المقامة في الارجنتين بخسارته المدوية أمام نظيره الاسرائيلي 2-3 بعد التمديد (الوقت الاصلي 1-1) السبت على ملعب سان خوان دل بيسنتيناريو في سان خوان.

© أندريس لاروفير / اف ب

مهاجم اسرائيل دور تورغمان يحتفل بهدف الفوز في مرمى البرازيل (3-2 بعد التمديد) في ربع نهائي مونديال تحت 20 عاما في الارجنتين في الثالث من حزيران/يونيو 2023.

إعلان اقرأ المزيد

وانتظرت البرازيل التي أطاحت بتونس من ثمن النهائي، حتى الدقيقة 56 لافتتاح التسجيل عبر مهاجم سانتوس ماركوس ليوناردو، لكن اسرائيل ردت بعد أربع دقائق بواسطة مهاجم ماكابي حيفا عنان خلايلي.

ومنح مهاجم بوتافوغو ماتيوس ناسيمنتو التقدم مجددا للبرازيل مطلع الشوط الإضافي الأول (91)، ومرة أخرى ردت إسرائيل بسرعة وتحديدا بعد دقيقتين عبر مهاجم ماكابي حيفا حمزة شبلي قبل أن يوجه مهاجم ماكابي تل أبيب الضربة القاضية للسيليساو بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الأول.

وحصلت اسرائيل على ركلتي جزاء في الشوط الاضافي الثاني أهدرهما إيلاي مدمون (113) واحمد ابراهيم (115).

ولحقت البرازيل المتوجة بلقب المسابقة خمس مرات بجارتها الارجنتين صاحبة الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (6) والتي كانت خرجت على يد نيجيريا في ثمن النهائي.

في المقابل، باتت إسرائيل ثاني منتخب ينجح في بلوغ نصف نهائي البطولة في مشاركتها الاولى بعد السنغال عام 2015.

وتلتقي إسرائيل في نصف النهائي مع الولايات المتحدة أو الأوروغواي اللتين تلتقيان مساء اليوم.

في المقابل، تابعت إيطاليا مشوارها الرائع في البطولة وحجزت بطاقتها الى نصف النهائي بفوزها على كولومبيا 3-1.

وفرض مهاجم تشلسي الانكليزي المعار الى ريدينغ تشيزاري كاسادي نفسه نجما للمباراة بافتتاحه التسجيل في الدقيقة التاسعة رافعا رصيده الى ستة أهداف في صدارة لائحة الهدافين، وصناعته الثاني للاعب وسط إمبولي تومازو بالدانتسي (38).

وعززت إيطاليا الساعية الى لقبها الأول في البطولة، تقدمها مطلع الشوط الثاني عبر مهاجم إنتر ميلان فرانشيسكو بيو إسبوزيتو اثر تمريرة من بالدانتسي (46)، قبل أن يسجل مدافع سانتا في يوهان توريس الهدف الوحيد لكولومبيا في الدقيقة 49.

وتلتقي إيطاليا في الدور المقبل مع كوريا الجنوبية أو نيجيريا اللتين تلتقيان مساء اليوم.

© 2023 AFP