السويدي الأيقونة إبراهيموفيتش يسدل الستارة على مسيرة مظفرة

ميلانو (أ ف ب) – أسدل السويدي الأيقونة زلاتان إبراهيموفيتش الستارة على مسيرة مظفرة، بعد اعلان اعتزاله اللعب نهائيا بعمر 41 عاماً.

© غابريال بويس / ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

وكشف المهاجم المخضرم الذي لعب في ست بطولات أوروبية بينها أربع كبرى وفي الدوري الأميركي، أيضا عن قراره اثر نهاية مباراة فريقه ميلان الايطالي ضد فيرونا في المرحلة الاخيرة من بطولة إيطاليا في وقت متأخر من مساء الاحد.

وقال ابراهيموفيتش متوجها إلى انصار ميلان في ملعب سان سيرو "انها اللحظة التي أقول فيها وداعا لكرة القدم، وليس فقط وداعا لكم".

واضاف "تنتابني مشاعر عدة في الوقت الحالي. فورتسا (الى الأمام) ميلان ووداعا".

وتابع "عندما جئت الى هنا للمرة الأولى، منحتموني السعادة، وفي المرة الثانية منحتموني الحب. لقد استقبلتمونني بالأحضان، اشعر بأني في بيتي، سأكون ميلانيستا الى الابد".

وكان ابراهيموفيتش عنصرا مؤثرا لدى عودته الى النادي عام 2019 بعد ان قضى في صفوفه موسمين قاده خلالها الى احراز لقب الدوري المحلي عام 2011، قبل ان يساهم في احراز ميلان اللقب الموسم الماضي.

أحرز ابراهيموفيتش خلال مسيرته المظفرة بطولة الدوري المحلي في هولندا مع أياكس امستردام (2002 و2004)، إيطاليا مع إنتر (2007 و2008 و2009) وميلان (2011 و2022)، إسبانيا مع برشلونة (2010)، فرنسا مع باريس سان جرمان (2013 و2014 و2015 و2016)، أما لقبه القاري الوحيد فكان في صفوف مانشستر يونايتد الانكليزي عندما توج بطلا للدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) عام 2017.

ولم يلعب ابرا كثيرا هذا الموسم بسبب الاصابات المتكررة التي لحقت به وعاد الى الملاعب في شباط/فبراير الماضي اثر عملية جراحية في ركبته اليسرى في أيار/مايو 2022.

سجّل هدفاً في مرمى أودينيزي خلال فوز فريقه 3-1 في آذار/مارس الماضي، ما جعل منه اللاعب الاكبر سناً يسجل هدفا في تاريخ الدوري الايطالي. ثم اصيب مجددا في نيسان/ابريل.

© 2023 AFP