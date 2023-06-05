بطولة ألمانيا: دورتموند يضم الدولي الجزائري بن سبعيني

برلين (أ ف ب) – انضم الظهير الايسر الدولي الجزائري رامي بن سبعيني الى بوروسيا دورتموند بصفقة حرة حتى العام 2027، وفق ما أعلن النادي الالماني الاثنين.

© اينا فاسبيندر / ا ف ب

وصل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني (يمين) الى بوروسيا مونشنغلادباخ في صيف العام 2019 من رين الفرنسي وسجل للفريق الالماني 25 هدفًا و8 تمريرات حاسمة في 113 مباراة.

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وقال المدير الرياضي لدورتموند سيباستيان كيهل في بيان "رامي لاعب في أوج عطاءاته...في محادثاتنا معه، رأينا رغبة غير مشروطة في اللعب من أجل الألقاب مع بوروسيا دورتموند".

ويصل بن سبعيني (28 عامًا) الى وصيف بطل ألمانيا بعد قرار بوروسيا مونشنغلادباخ عدم تجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف.

تابع كيهل "لقد اكتسب الكثير من الخبرة المحلية والدولية في الدوري الألماني والدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، علاوة على ذلك فهو جزء لا يتجزأ من المنتخب الوطني في بلاده".

وصل الدولي الجزائري الى غلادباخ في صيف العام 2019 من رين الفرنسي وسجل للفريق الالماني 25 هدفًا و8 تمريرات حاسمة في 113 مباراة.

قال في بيان "أعرف ما هي إمكانات دورتموند وأعرف أننا كفريق سنبني على النصف الثاني من موسم 2022-2023".

وتابع "أتوق لأصبح جزءا من دورتموند، لألعب من أجل الالقاب ولأختبر هذه الاجواء المميزة في دورتموند".

وسيحل بن سبعيني بدلا من البرتغالي رافايل غيريرو الذي انتهى عقده مع نهاية الموسم.

حقق الظهير الايسر لقب كأس أمم إفريقيا 2019 مع الجزائر وفي رصيده ستة أهداف في 53 مباراة دولية.

فشل دورتموند في إنهاء سطوة بايرن ميونيخ على لقب البوندسليغا وتحقيق لقبه الاول منذ 2012، بتعادله في المرحلة الاخيرة على أرضه ضد ماينتس ليحل وصيفًا بفارق الاهداف عن النادي البافاري.

© 2023 AFP