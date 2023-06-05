تراجع التضخم في تركيا إلى ما دون 40% لأول مرة منذ 16 شهرا

اسطنبول (أ ف ب) – تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى ما دون 40 في المئة في أيار/مايو، لأول مرة منذ 16 شهرا، مدفوعا بعرض موقت لتوفير الغاز مجانا للعائلات، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين.

© آدم التان / ا ف ب/ارشيف

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وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 39,6 في المئة على أساس سنوي وكانت مستقرة تقريبا عند 0,04 في المئة مقارنة بالشهر السابق، بحسب وكالة الإحصاءات في البلاد.

لكن هذه الأرقام، وهي الأولى منذ أعيد انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان في 28 أيار/مايو، تواجه تشكيكا من خبراء اقتصاد مستقلين في "مجموعة أبحاث التضخم" التركية.

وتفيد المجموعة بأن معدل التضخم السنوي يبلغ ما بين 105 و109 في المئة، بناء على حساب عرض الغاز المجاني من عدمه.

وشدد إردوغان الذي بدأ ولايته الرئاسية الثالثة على أن التعامل مع مسألة التضخم يتصدر أولوياته.

وتجاوز التضخم 85 في المئة في خريف 2022 قبل أن يبدأ بالتراجع في تشرين الثاني/نوفمبر.

وبينما ما زالت الأسعار ترتفع كل شهر، إلا أن ذلك يتم بوتيرة أبطأ من العام السابق.

© 2023 AFP