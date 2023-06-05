رولان غاروس: جابر الى ربع النهائي للمرة الأولى وشفيونتيك بانسحاب منافستها

باريس (أ ف ب) – فكّت التونسية أنس جابر المصنفة سابعة عالمياً نحس الدور ثمن النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، وبلغت ربع النهائي للمرّة الأولى في مسيرتها الاحترافية بتغلبها على الأميركية برناردا بيرا 6-3 و6-1 الإثنين، فيما عبرت حاملة اللقب البولندية ايغا شفيونتيك بسهولة بعد انسحاب منافستها في المجموعة الاولى.

التونسية أنس جابر خلال مواجهتها للاميركية برناردا بيرا في الدور ثمن النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة في رولان غاروس في الخامس من حزيران/يونيو 2023.

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واحتاجت جابر الى 63 دقيقة لرد الاعتبار لخسارتها أمام بيرا في الدور الـ32 لدورة غوانغجو الصينية عام 2016، فحرمتها من الفوز بإرسالها في كامل محاولاتها الثماني في المباراة.

وكانت أفضل نتيجة لجابر الدور ثمن النهائي في عامي 2020 و2021، وخرجت من الدور الاول في 2019 والعام الماضي ومن الدور الثالث عام 2017.

قالت بعد الفوز "إنه الدور ربع النهائي الوحيد الذي فاتني في بطولات الغراندسلام. أنا سعيدة جدًا بأدائي، وبالطريقة التي لعبت بها، لا سيما أني عائدة من إصابة".

وعانت جابر في مستهل العام الحالي بعد نهاية رائعة للماضي، عندما بلغت نهائيين كبيرين في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز وحققت أول ألقابها في دورات الألف في مدريد.

ودّعت من الدور الثاني في أستراليا المفتوحة وانسحبت من العديد من الدورات بسبب الاصابة وخرجت من البعض الآخر في أدوار مبكرة.

حققت لقب دورة تشارلستون الاميركية وبلغت نصف نهائي دورة شتوتغارت، قبل أن تنسحب بسبب إصابة تعرضت لها خلال مباراتها ضد البولندية إيغا شفيونتيك، ما حرمها الدفاع عن لقبها في مدريد، قبل أن تعود في روما وتخرج من مباراتها الافتتاحية.

وكسرت جابر ارسال بيرا ثماني مرات في المباراة بينها خمس في المجموعة الاولى، فيما خسرت ارسالها أربع مرات بينها ثلاث مرات في الأولى. ومن أصل تسعة أشواط في المجموعة الأولى، كُسر ارسال اللاعبتين ثماني مرات!

أول برازيلية في ربع النهائي منذ 1968

وتلتقي جابر في الدور المقبل مع البرازيلية بياتريز حداد مايا الرابعة عشرة في البطولة والفائزة على الاسبانية سارا سوريبيس تورو في مباراة ماراثونية 6-7 (3-7) و6-3 و7-5 استمرت 3 ساعات و51 دقيقة.

وتعود أطول مباراة لدى السيدات في رولان غاروس الى العام 1995 في الدور الاول بين الفرنسيتين فيرجيني بويسون ونويل فان لوتوم التي استمرت أربع ساعات وسبع دقائق.

وأصبحت حدّاد مايا (27 عاماً) اول برازيلية تبلغ ربع النهائي في الحقبة المفتوحة لاحدى البطولات الكبرى منذ مواطنتها ماريا بوينو عام 1968.

وبلغت شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، ربع النهائي بعد انسحاب منافستها الاوكرانية ليزيا تسورنكو بعد أن كانت البولندية متقدمة 5-1 في المجموعة الاولى.

واستدعت تسورنكو الطبيب خلال المباراة وبدت أنها تعاني من صعوبة في التنفس والدوران.

وضربت شفيونتيك، بطلة 2020 و2022، موعدًا مع الاميركية كوكو غوف، في إعادة لنهائي العام الماضي، بعد فوز المصنفة سادسة عالميًا على السلوفاكية أنا كارولينا شميدلوفا 7-5، 6-2.

وتتفوق شفيونتيك 6-0 على غوف في الموجهات المباشرة، آخرها في نصف نهائي دورة دبي هذا العام.

تطمح شفيونتيك لأن تصبح أول لاعبة تنجح في الدفاع عن لقبها في رولان غاروس منذ البلجيكية جوستين إينان التي رفعت الكأس أعوام 2005 2006 و2007، بالاضافة الى 2003.

رود*رونه

ولدى الرجال، بلغ النروجي كاسبر رود، وصيف العام الماضي، الدور ربع النهائي بفوزه بثلاث مجموعات صعبة على التشيكي نيكولاس خارّي 7-6 (7/3)، 7-5، 7-5 بعد ثلاث ساعات و20 دقيقة.

قال المصنف رابعًا عالميًا بعد الفوز "كانت ثلاث مجموعات صعبة جدًا جدًا...كم كانت ستدوم المباراة لو خضنا خمس مجموعات؟".

وأضاف "لديه إرسال رائع ولحسن الحظ أن هذا الملعب (فيليب شاترييه الرئيسي) لديه تراجع كبير سمح لي برد الكرة من مسافة بعيدة خلف الخط الخلفي".

يلعب وصيف فلاشينغ ميدوز أيضًا العام الماضي في ربع النهائي مع الدنماركي هولغر رونه السادس عالميًا الذي فاز بمباراة ماراتونية من خمس مجموعات على الارجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 7-6 (7/3)، 3-6، 6-4، 1-6، 7-6 (10-7) بعد أربع ساعات.

ويتفوق رود 4-1 على رونه في المواجهات المباشرة، لكن الفوز الاخير كان من نصيب الدنماركي في نصف نهائي دورة روما للماسترز هذا العام.

© 2023 AFP