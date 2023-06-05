رولان غاروس: جابر الى ربع النهائي للمرة الاولى في مسيرتها الاحترافية

باريس (أ ف ب) – فكّت التونسية أنس جابر المصنفة سابعة عالمياً نحس الدور ثمن النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، وبلغت ربع النهائي للمرّة الأولى في مسيرتها الاحترافية بتغلبها على الأميركية برناردا بيرا 6-3 و6-1 الإثنين.

التونسية أنس جابر خلال مواجهتها للاميركية برناردا بيرا في الدور ثمن النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة في رولان غاروس في الخامس من حزيران/يونيو 2023.

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واحتاجت جابر الى 63 دقيقة لرد الاعتبار لخسارتها أمام بيرا في الدور الـ32 لدورة غوانغجو الصينية عام 2016، فحرمتها من الفوز بارسالها في كامل محاولاتها الثماني في المباراة.

وكانت أفضل نتيجة لجابر الدور ثمن النهائي في عامي 2020 و2021، وخرجت من الدور الاول في 2019 والعام الماضي ومن الدور الثالث عام 2017.

وعانت جابر في مستهل العام الحالي بعد نهاية رائعة للماضي، عندما بلغت نهائيين كبيرين في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز وحققت أول ألقابها في دورات الألف في مدريد.

ودّعت من الدور الثاني في أستراليا المفتوحة وانسحبت من العديد من الدورات بسبب الاصابة وخرجت من البعض الآخر في أدوار مبكرة.

حققت لقب دورة تشارلستون الاميركية وبلغت نصف نهائي دورة شتوتغارت، قبل أن تنسحب بسبب إصابة تعرضت لها خلال مباراتها ضد البولندية إيغا شفيونتيك، ما حرمها الدفاع عن لقبها في مدريد، قبل أن تعود في روما وتخرج من مباراتها الافتتاحية.

وتلتقي جابر في الدور المقبل مع البرازيلية بياتريز حداد مايا الرابعة عشرة في البطولة أو الاسبانية سارا سوريبيس تورو.

وكسرت جابر ارسال بيرا ثماني مرات في المباراة بينها خمس في المجموعة الاولى، فيما خسرت ارسالها أربع مرات بينها ثلاث مرات في الأولى. ومن أصل تسعة أشواط في المجموعة الأولى، كُسر ارسال اللاعبتين ثماني مرات!

وضربت جابر بقوة في بداية المباراة وكسرت ارسال بيرا في الشوطين الاول والثالث وتقدمت 3-0 في 10 دقائق، لكن بيرا ردّت التحية في الشوط الرابع بكسر ارسال التونسية مقلصة الفارق الى 1-3.

وتبادلت اللاعبتان كسر الارسال في الأشواط التالية، لكن جابر استعادت تقدمها بكسر ارسال الاميركية للمرة الثالثة في المجموعة وتقدمت 4-1، قبل ان تفعلها بيرا للمرة الثانية وتكسر ارسال التونسية وتقلص الفارق الى 2-4.

وكسرت جابر ارسال الاميركية للمرة الرابعة في الشوط السابع وتقدمت 5-2، ثم خسرت ارسالها في الشوط التالي 3-5، قبل ان تحسمها في صالحها 6-3 في 34 دقيقة بعدما كسرت ارسال منافستها للمرة الخامسة.

واستهلت بيرا المجموعة الثانية بكسر إرسال جابر التي ردت التحية ثلاث مرات متتالية في طريقها لكسب ستة أشواط متتالية وبالتالي أنهت المجموعة في صالحها 6-1 في 27 دقيقة.

© 2023 AFP