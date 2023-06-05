كلينسمان يختار لاعبا محتجزا في الصين لوديتي كوريا الجنوبية ضد البيرو والسلفادور

سيول (أ ف ب) – اختار المدرب الألماني لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم يورغن كلينسمان الإثنين لاعب الوسط سون جون-هو إلى تشكيلة "محاربي التايغوك" للمباراتين الدوليتين الوديتين هذا الشهر، على الرغم من أنه لا يزال محتجزًا في الصين بسبب قضية رشوة.

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واعتقل سون الذي يلعب في الصين مع شاندونغ تايشان، الشهر الماضي في مقاطعة لياونينغ الشمالية الشرقية.

ومع ذلك، أدرج كلينسمان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في تشكيلة المنتخب للمباراتين على أرضه أمام بيرو في 16 حزيران/يونيو الحالي والسلفادور بعد أربعة أيام، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون متاحًا.

وقال كلينسمان للصحافيين عقب كشفه عن لائحة من 23 لاعبا "من الواضح أننا شعرنا جميعًا بالصدمة من وضع جون-هو وهو يحظى بدعمنا الكامل".

وأضاف "نأمل أن يحدث شيء كل يوم، لكنه ليس في أيدينا".

وقال الاتحاد الكوري لكرة القدم لوكالة فرانس برس إنه أرسل مسؤولين إلى الصين لطلب الإفراج عن سون، لكن محامي اللاعب كان "مترددا" في التحدث إليهم.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب أن مسؤولي الاتحاد الكوري الجنوبي عادوا إلى كوريا الجنوبية الاثنين "دون جدوى".

وأصدرت الصين القليل من التفاصيل حول المزاعم ضد سون، واكتفت بالقول إنه احتُجز "للاشتباه في قبوله رشاوى من موظفين غير حكوميين".

وأضاف كلينسمان "نحن نهتم به ويحظى بدعمنا".

وتابع "لا نعرف حالته الذهنية، ولا نعرف حالته البدنية، لكنني أعتقد أنه يستحق كل الدعم منا".

وخاض سون ثلاث من المباريات الأربع لكوريا الجنوبية في كأس العالم العام الماضي في قطر.

وضمت قائمة كوريا الجنوبية نجم توتنهام الانكليزي القائد سون هيونغ-مين، فيما غاب مدافع نابولي الإيطالي كيم مين-جاي.

ويتعيّن على بطل الدوري الإيطالي المتوج حديثًا القيام بتدريب عسكري إلزامي.

© 2023 AFP