مودريتش ولوريس ضمن "أكثر من 10 لاعبين" كبار تسعى السعودية لاستقطابهم (مصدر)

الرياض (أ ف ب) – يتصدّر صانع اللعب الكرواتي لوكا مودريتش والحارس الفرنسي هوغو لوريس قائمة من "أكثر من عشرة لاعبين" من نجوم الصفّ الأوّل تتفاوض معهم السعودية بهدف تأسيس "دوري تنافسي" يجذب أنظار العالم، على ما أفاد مصدر وكالة فرانس برس الإثنين.

الارجنتيني ليونيل ميسي (يسار) يسير قرب البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة ودية استعراضية بين باريس سان جرمان الفرنسي ونجوم فريقَي النصر والهلال السعوديين على ملعب الملك فهد في الرياض في 19 كانون الثاني/يناير 2023

إعلان اقرأ المزيد

ويأتي ذلك في حين تتواجد وفود سعودية من ناديي الهلال والاتحاد بطل الدوري في باريس ومدريد للتوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، بحسب مصادر وتقارير، للانضمام للبرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر منذ كانون الثاني/يناير الماضي، في المملكة الثرية أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقال مصدر في الرياض طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل الحديث للإعلام إنّ السلطات السعودية المختصة "على تواصل مع أكثر من عشرة لاعبين العديد منهم لاعبين فازوا بكأس العالم أو دوري الأبطال (الأوروبي) للانضمام للدوري السعودي الموسم المقبل".

وقال المصدر انه بالإضافة لعرض قياسي للتوقيع مع ميسي (35 عاماً)، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، تتضمن قائمة المفاوضات الفرنسي كريم بنزيمة (35 عاماً)، الإسباني سيرخيو راموس (37)، الأرجنتيني أنخل دي ماريا (35)، الكرواتي لوكا مودريتش (37)، الفرنسيين هوغو لوريس (36) ونغولو كانتي (32)، البرازيلي روبرتو فيرمينو (31) والإسبانيين جوردي ألبا (34) وسيرجيو بوسكيتس (34)".

وقال المصدر "بالإضافة لتقديم عروض مجزية جداً، سيتواجه هؤلاء اللاعبون في دوري تنافسي قوي للغاية".

وأكّد مسؤول سعودي لفرانس برس أنّ هناك مفاوضات بالفعل مع أكثر من لاعب من "نجوم الصف الأول".

وقال إنّ الهدف هو تأسيس دوري تنافسي وقوي ورفع مستوى الأندية السعودية"، وأكّد أنّ "الأمر كله مرتبط بمشروع كرة قدم".

وجميع اللاعبين على القائمة السعودية نجوم كبار في نهاية مسيرتهم.

وباستثناء لوريس، الحارس الفرنسي الحائز كأس العالم 2018، الذي يتبقى له عام في عقده مع توتنهام الإنكليزي، فكلهم تنتهي عقودهم بنهاية الشهر الجاري.

ويبدو أن المملكة الخليجية الثرية التي تشهد انفتاحاً اجتماعياً واقتصادياً تحاول البناء على دوري قوي يجذب أنظار العالم، فيما ذكرت تقارير قبل أشهر أن السعودية ترغب بتقديم ملف مشترك مع اليونان ومصر لاستضافة نسخة 2030، لكن الترشح لم يصبح رسمياً بعد.

والأحد، أفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية بالفعل أن نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم، توصل الى اتفاق مع الفرنسي بنزيمة في عقد يمتد لموسمين.

وجاء الإعلان السعودي بعد وقت قصير من إعلان ريال مدريد الإسباني أن قائده وهدّافه سيترك النادي بنهاية الموسم.

وكانت السعودية أذهلت العالم مطلع العام الجاري بالتوقيع مع البرتغالي رونالدو لصالح نادي النصر في صفقة مدوية تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لمدة سنتين ونصف.

والشهر الماضي، رأى رونالدو (38 عاماً) أن الدوري السعودي لكرة القدم "سيكون بين أفضل خمس دوريات في العالم، لكنه بحاجة للوقت، اللاعبين والبنية التحتية".

© 2023 AFP