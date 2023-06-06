أوكرانيا تصف روسيا بأنها "دولة إرهابية" أمام محكمة العدل الدولية

لاهاي (أ ف ب) – وصفت أوكرانيا الثلاثاء روسيا بأنها "دولة إرهابية" واتهمتها أمام محكمة العدل الدولية بتفجير سد كاخوفكا، مدرجة ذلك ضمن حملة عنف تخوضها ضدها منذ سنوات بهدف شطب الدولة المجاورة عن الخارطة.

© ريمكو دي فال / وكالة الأنباء الهولندية/ا ف ب

لقطة عامة تُظهر رئيسة محكمة العدل الدولية جوان دونوغ (الرابعة من اليمين) وهي تخاطب المحكمة بما في ذلك وفود روسية وأوكرانية في لاهاي في السادس من حزيران/يونيو 2023

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يعرض البلدان هذا الأسبوع حججهما لمحكمة العدل الدولية، في قضية تتهم فيها كييف موسكو بأنها دعمت لسنوات المتمردين الانفصاليين في غرب أوكرانيا منذ 2014.

وتعتبر أوكرانيا أن الغزو الروسي الواسع النطاق والذي بدأ في شباط/فبراير 2022 "هو النتيجة المأساوية ولكن المنطقية" لدعم الانفصاليين ولضمّها شبه جزيرة القرم قبل تسعة أعوام، مؤكدة على ضرورة عدم السماح للمعتدين بانتهاك القانون الدولي.

وقال ممثل الوفد الأوكراني أنتون كورينيفيتش أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة "اليوم فقط فجّرت روسيا سدًّا مهمًا يقع في نوفا كاخوفكا".

وأضاف أن الهجوم على السدّ، والذي تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بتحمل مسؤوليته، قد "تسبب بعمليات كبيرة لإخلاء مدنيين وبأضرار بيئية خطيرة".

وتابع "إن أفعال روسيا هي أفعال دولة إرهابية ومعتدية".

في هذه القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في العام 2017، تقول أوكرانيا إن روسيا انتهكت اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن تمويل الإرهاب والتمييز العنصري وتطلب تعويضات عن هجمات المتمردين الانفصاليين.

تسبب النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا بمقتل نحو 13 ألف شخص منذ اندلاعه في بداية العام 2014، بعد شهر من رحيل الرئيس الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش وضمّ موسكو شبه جزيرة القرم.

وسيتحدث محامو أوكرانيا الثلاثاء، فيما سيتحدث محامو روسيا الخميس. وستردّ أوكرانيا بعد ذلك في 12 حزيران/يونيو وروسيا في 14 حزيران/يونيو.

قدمت كييف التماسًا آخر إلى محكمة العدل الدولية بعد بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، متهمة موسكو بالتخطيط لإبادة. أمرت محكمة العدل الدولية في هذه القضية روسيا بتعليق غزوها.

أُنشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية لتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقراراتها ملزمة مع أنها لا تمتلك أي وسيلة لتطبيقها.

"حملة للقضاء على الثقافة" الأوكرانية

تقول أوكرانيا إن ازدراء روسيا للقانون الدولي يعود إلى ما قبل العام الماضي.

وقال كورينيفيتش "اعتبارًا من العام 2014، احتلت روسيا بشكل غير قانوني شبه جزيرة القرم، ثم انخرطت في حملة للقضاء على الثقافة، مستهدفة الأوكرانيين الأصليين وتتار القرم".

وأضاف "في دونباس وفي خاركيف ... تعرّضنا لحملة مضايقة ورعب أجّجتها روسيا".

حاليًا، تحتل روسيا جزءًا كبيرًا من الأراضي الأوكرانية التي تشهد أعمال عنف وحيث كان الانفصاليون مسيطرين.

ومن بين القتلى في شرق أوكرانيا 298 شخصًا قُتلوا في تحطم طائرة الرحلة "إم اتش 17" التابعة للخطوط الجوية الماليزية والمتجهة من أمستردام إلى كوالالمبور في 17 تموز/يوليو 2014.

العام الماضي، قضت محكمة هولندية بأن روسيا تدعم الانفصاليين، وحكمت غيابيًا على روسيين وانفصالي أوكراني بالسجن مدى الحياة بتهمة إسقاط طائرة "إم اتش 17".

وقال محققون دوليون هذا العام إن هناك "مؤشرات قوية" على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق شخصيًا على تأمين الصاروخ الذي أسقط الطائرة.

وتواجه روسيا سلسلة من الإجراءات القانونية في لاهاي.

وفي آذار/مارس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد بوتين، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب لقيامه بنقل أطفال من مناطق أوكرانية محتلّة إلى روسيا.

© 2023 AFP