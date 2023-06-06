إشبيلية يمدد لمدربه مينيدلبار حتى 204 بعد لقب يوروبا ليغ

إشبيلية (إسبانيا) (أ ف ب) – أعلن نادي إشبيلية الإسباني الثلاثاء تمديد عقد مدربه خوسيه لويس مينديليبار حتى حزيران/يونيو 2024، بعد قيادته الفريق الى لقب الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

© أكيلا كيسبينيديك / ا ف ب

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وصل مينديليبار الى الاندلس في آذار/مارس الماضي بعقد قصير الامد حتى نهاية الموسم خلفًا للارجنتيني خورخي سامباولي، لمساعدة الفريق في تفادي الهبوط.

نجح في الارتقاء بإشبيلية الى المركز الثاني عشر في الليغا وقاده الى لقبه السابع في الدوري الاوروبي على حساب روما الايطالي بركلات الترجيح الاسبوع الماضي.

في طريقه الى النهائي، أقصى كل من مانشستر يونايتد الانكليزي ويوفنتوس الايطالي وألحق بالبرتغالي جوزيه مورينيو أول خسارة في نهائي قاري في مسيرته التدريبية.

وقال نائب رئيس إشبيلية خوسيه ماريا دل نيدو كاراسكو لإذاعة "ديبورتيس كوبي سيفيا" إن مينديلبار جدد عقده قبل أن ينشر موقع النادي الخبر على موقعه.

© 2023 AFP