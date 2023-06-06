دورية جوية مشتركة صينية روسية فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي

بكين (أ ف ب) – أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن الصين وروسيا نفذتا الثلاثاء دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، وفق ما نقلت وسيلة إعلام رسمية صينية.

© / وزارة الدفاع الروسية/اف ب/ارشيف

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره الصيني لي شانغفو في موسكو في 18 نيسان/أبريل 2023

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وقالت وزارة الدفاع في بيان أوردته وكالة الصين الجديدة للأنباء "نفذ الجيشان سادس دورية جوية مشتركة وفقا لخطة التعاون العسكري السنوية بين الصين وروسيا".

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى عن طبيعة الطائرات المشاركة في الدورية ومسارها ومواقعها المحددة في هذا المجال البحري الشاسع الواقع بين شبه الجزيرة الكورية واليابان والصين وجزيرة تايوان.

وهذه سادس دورية جوية مشتركة بين الصين وروسيا في المنطقة منذ 2019.

وأعلن جيش سيول أن عدة طائرات عسكرية روسية وصينية دخلت منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا الجنوبية، ما دفعه إلى إرسال طائرات مقاتلة تحسبًا.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان إن الجيش الكوري الجنوبي "تعرف على الطائرات الصينية والروسية قبل دخولها منطقة التحديد الجوية" مضيفا "نشرنا مقاتلات من القوات الجوية للقيام بخطوات تكتيكية استعدادا لأي حالة طارئة".

ومنطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية هي مساحة أوسع من المجال الجوي لبلد ما، حيث تجري مراقبة الطائرات لأسباب أمنية، لكن المفهوم غير محدد في أي معاهدة دولية.

© 2023 AFP