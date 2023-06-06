رولان غاروس: سابالينكا "أنا لا أؤيد الحرب ولا أؤيد لوكاشنكو"

باريس (أ ف ب) – انتقدت البيلاروسية أرينا سابالينكا بشدة دور بلادها في الحرب الدائرة في اوكرانيا مؤكدة بانها ليست من انصار رئيس البلاد الكسندر لوكاشنكو.

© جوليان دي روسا / ا ف ب

لاعبة كرة المضرب البيلاروسية ارينا سابلينكا محتلفة بعد فوزها على الاوكرانيى ايلينا سفيتولينا وبلوغها نصف نهائي رولان غاروس في كرة المضرب. 6 حزيران/يونيو 2023

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وقالت سابالينكا المصنفة ثانية بعد بلوغها الدور نصف النهائي من بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام في كرة المضرب اثر تغلبها على الاوكرانية ايلينا سفيتولينا 6-4 و6-4 الثلاثاء "انا لا أؤيد الحرب، وهذا يعني بأني لا أؤيد لوكاشنكو".

وواجهت البيلاروسية البالغة 25 عاما الكثير من الضغوطات لكي تنأى بنفسها عن علاقتها الوثيقة بلوكاشنكو، الحليف العسكري الرئيس لموسكو في الصراع المستمر.

وقررت بطلة أستراليا المفتوحة عدم حضور المؤتمر الصحافي بعد مباراتيها الأخيرتين، بعد أن سمحت لها مديرة البطولة بتخطّي واجباتها الإعلامية الإلزامية زاعمة بانها "لا تشعر بالأمان" بعدما واجهت سلسلة من الأسئلة الصعبة حيال موقفها من حرب روسيا على أوكرانيا وكذلك علاقتها بالحكومة البيلاروسية.

وضغطت اللاعبات الاوكرانيات المنافسات لها لكي تتخذ موقفا شخصيا ضد الحرب الدائرة في اوكرانيا.

واضافت سابالينكا في هذا الصدد "لا اريد ان تكون بلادي طرفا في اي نزاع. لقد قلت ذلك مرارا وتكرارا، هذا هو موقفي، هذا هو جوابي".

وتابعت "لا اريد ان تتدخل الرياضة بالسياسة، فأنا لاعبة تنس في الخامسة والعشرين من عمري ولو كنت اريد تعاطي السياسة لما تواجدت هنا. لا اريد ان اكون جزءا من اي حديث سياسي".

واوضحت " خضنا العديد من مباريات كأس الاتحاد في بيلاروسيا. كان (لوكاشنكو) حاضرا لمبارياتنا والتقط صورا معنا بعد المباريات. في تلك الفترة، لم تمكن هناك احداث سيئة في بيلاروسيا او اوكرانيا او روسيا".

وكانت علاقة وطيدة تربط بين سابلينكا ولوكاشنكو. ففي عام 2018، طلبت النجمة البيلاروسية لقاء خاصا مع رئيس البلاد بحسب وكالة بيلتا المحلية.

وفي العام التالي، وخلال حديث مع موقع توت.باي المستقل والذي تم اقفاله بعد التظاهرات المناهضة للوكاشنكو، اشادت جدا بالاخير.

وفي 31 كانون الاول/ديسمبر عام 2020 وبعد عام من قمع تظاهرات في بيلاروسيا، شربت سابالينكا نخب لوكاشنكو وهو برفقتها في ميسنك.

© 2023 AFP