كريم بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات (مصدر في النادي)

الرياض (أ ف ب) – وقّع المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة قائد فريق ريال مدريد الإسباني السابق عقداً للانتقال لنادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لمدة ثلاث سنوات، على ما أفاد الثلاثاء مصدر في نادي مدينة جدة وكالة فرانس برس.

© بيير-فيليب ماركو / ا ف ب/ارشيف

المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة يرد على تحية الجمهور أثناء استبداله خلال مباراة فريقه السابق ريال مدريد واتليتك بيلباو في مدريد في 4 حزيران/يونيو 2023

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وبات بنزيمة (35 عامًا)، أفضل لاعب في العالم لعام 2022، ثاني الصفقات الكبرى التي تبرمها الأندية السعودية منذ مطلع العام الجاري، بعد ضم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لسنتين ونصف.

كما يجري نادي الهلال السعودي راهنا مفاوضات مباشرة مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال المصدر المقرّب من المفاوضات والذي طلب عدم كشف هويته لأنه غير مخوّل التحدث للإعلام "بنزيمة وقّع على عقود انتقاله للاتحاد لثلاث سنوات بدءا من الموسم المقبل".

ولم يكشف المصدر قيمة الصفقة التي كان التلفزيون السعودي الرسمي وصفها الأحد بأنها "قياسية".

وذكرت الصحف الإسبانية أن بنزيمة تلقى عرضاً من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين.

ويأمل الاتحاد أنّ يساعده بنزيمة، الفائز بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع النادي الإسباني، خلال مشاركته في كأس العالم للأندية المقبلة المقرّرة في كانون الأول/ديسمبر المقبل في السعودية.

ويأتي التوقيع مع قائد ريال مدريد السابق غداة إعلان السلطات السعودية تحويل أربعة أندية سعودية، من بينها الاتحاد، لشركات يمتلك 75 بالمئة منها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الثري.

والصندوق السعودي هو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، وهو يقف خلف استثمارات ضخمة للسعودية بمئات الملايين من الدولارات في مجال الرياضة، من الاستحواذ على رونالدو وسباق الفورمولا واحد في جدة ومباريات كرة قدم لأعرق الاندية الأوروبية وبطولات عالمية في الغولف والملاكمة.

وبنزيمة واحد من أكثر من 10 لاعبين تستهدف السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، استقطابهم لإطلاق "دوري تنافسي" بدءا من العام المقبل، على ما أفاد مصدر وكالة فرانس برس الإثنين.

وقال المصدر أنّ السلطات السعودية "على تواصل مع أكثر من عشرة لاعبين العديد منهم لاعبين فازوا بكأس العالم أو دوري الأبطال (الأوروبي) للانضمام للدوري السعودي الموسم المقبل".

والدوري السعودي ليس معروفاً عالمياً، لكنّه دوري تنافسي ويحظى بمتابعة كبيرة محلياً، في بلد يشكّل الشباب دون 30 عاماً 51 بالمئة من إجمالي سكانه البالغ عددهم 32,2 مليوناً.

© 2023 AFP