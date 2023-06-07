الشيخ جاسم يقدّم عرضه النهائي لشراء مانشستر يونايتد (تقارير)

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – قدّم المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني عرضاً محسّناً خامساً وأخيرًا لمانشستر يونايتد الإنكليزي ويريد إجابة بحلول الجمعة، بحسب ما أفادت تقارير.

© اولي سكارف / ا ف ب/ارشيف

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ويخوض الشيخ جاسم حرب مزايدة مع الملياردير البريطاني جيم راتكليف، بعدما برزا كمنافسين رئيسيين لشراء "الشياطين الحمر".

وكان النادي الإنكليزي أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن مجلس إدارته يبحث عن "بدائل استراتيجية لتعزيز نمو النادي"، مع خيار البيع الكامل.

ويبدو ان عائلة غلايزر التي امتلكت النادي في 2005، مصممة على مبلغ 6 مليارات جنيه استرليني (7.47 مليار دولار)، من أجل اعطاء موافقتها للبيع.

وذكرت تقارير الأربعاء، أن العرض الخامس يقى لشراء كامل النادي، وقد حدّد فريق الشيخ جاسم يوم الجمعة موعداً نهائياً لإحراز تقدم في المفاوضات.

وإذ أن العرض سيستمرّ بعد الموعد النهائي، فإن نهاية الأسبوع ستكون بمثابة نهاية مشاركة القطريين في عملية الشراء.

وبدا أن راتكليف في الطليعة مع انتهاء الجولة الثالثة من تقديم العروض الشهر الماضي. وضع مالك شركة إينيوس للبتروكيماويات تقييماً أعلى للنادي الذي يبحث عن شراء أغلبية حصصه، حسب ما ذكرت تقارير. لكن هذه الخطوة ستسمح لرئيسي النادي أفرام وجويل غلايزر الحفاظ على حصة في النادي، في خطوة لا يحبّذها أبداً مشجعو يونايتد.

© 2023 AFP