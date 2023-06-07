اندماج مفاجئ بين "بي جي ايه" و"ليف" السعودي ينهي حرب الغولف

ميامي (أ ف ب) – أعلن دوري بي جي ايه الأميركي للغولف اندماجاً مفاجئاً مع دوري ليف غولف المموّل من السعودية الثلاثاء، في محاولة لرأب الصدع بين الطرفين بعد نزاع استمرّ عامين.

© أدريان دنيس / ا ف ب/ارشيف

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وفي اتفاق صادم، أعلن دوري بي جي ايه PGA Tour الأميركي ودوري دي بي وورلد تور DP World Tour الأوروبي انهما وقعا اتفاقية مع دوري ليف LIV Golf المدعومة سعودياً، من شأنها أن تؤدّي إلى إنشاء "كيان ربحي جديد مملوك جماعياً".

قال جاي موناهان مفوّض بي جي ايه "بعد عامين من الاضطراب والتشتت، هذا يوم تاريخي للعبة التي نعرفها ونحبها جميعاً".

أُطلقت ليف غولف في تشرين الأوّل/أكتوبر 2021 واستقطبت أبرز لاعبي بي جي ايه بضمانات مالية هائلة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي المرتبط مباشرة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وُجّهت الانتقادات للبطولة الناشئة بأنها محاولة "غسل رياضي" مصمَّمة لتلميع صورة السعودية المتضرّرة بعد قتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018.

ردّت بي جي ايه بحظر لاعبي ليف غولف، فيما فرضت عليهم دي بي وورلد تور غرامات طائلة.

أدّى هذا النزاع إلى سلسلة من الدعاوى القضائية وخلافات بين اللاعبين على غرار النجمين فيل ميكلسون وبروكس كوبكا اللذين وقعا عقدين مغريين مع ليف، مقابل أمثال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي وتايغر وودز الذي رفض عرضاً يتراوح بين 700 و800 مليون دولار للمشاركة في دوري ليف وبقي مع بي جي ايه تور.

انهى اتفاق الثلاثاء جميع الدعاوى بين الأطراف المتنازعة، رغم عدم الكشف عن العديد من تفاصيل الصفقة التاريخية.

"نفاق، جشع"

نال الدمج إشادة سريعة من ميكلسون، حامل لقب ست بطولات كبرى وأبرز المنشقين نحو بطولة ليف، فكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "هذا يوم رائع".

بيد أن لاعبي بي جي ايه كانوا أكثر برودة متهمين موناهان بالـ"نفاق" لخوضه عملية الدمج مع ليف، بعدما أمضى معظم السنة الماضية يحثّهم على مقاومة العروض الخليجية المغرية.

وأشارت تقارير صحافية أميركية إلى أن اللاعبين الغاضبين تواجهوا مع موناهان خلال اجتماع في تورونتو، قبل بطولة كندا المفتوحة هذا الأسبوع.

قال موناهان لاحقاً خلال مؤتمر صحافي "أعرف ان الناس سوف يصفونني بالمنافق"، مضيفاً ان "الظروف تتغيّر".

وفي واشنطن، اتهمت مجموعة تمثل ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001، موناهان وبطولة بي جي ايه بـ"النفاق والجشع".

قالت تيري سترادا رئيسة مجموعة "9/11 فاميليز يونايتد" والتي خسرت زوجها توم في الاعتداءات "تعرّض كامل مجتمع 9/11 للخيانة من قبل المفوّض موناهان وبي جي ايه، بعدما تبيّن ان اهتمامه بأحبائنا كان مجرّد استراتيجية في سعيه للحصول على المال".

وكان 15 شخصاً من الخاطفين الـ19 للطائرات من المواطنين السعوديين.

ولم يُعلن بعد عن الاسم الجديد للكيان المدمج وهيكلية البطولات، لكن بي جي ايه أشارت إلى أن الأطراف اتفقوا على "إطلاق عملية عادلة وموضوعية لأي لاعب راغب بإعادة الانضمام إلى بطولتي بي جي ايه ودي بي وورلد تور بعد انتهاء موسم 2023".

وسيكون ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي رئيساً لمجلس إدارة الكيان التجاري الجديد وموناهان رئيساً تنفيذياً.

غياب نورمان العدائي

ولم يكن هناك أي ذكر للأسترالي غريغ نورمان، الرئيس التنفيذي لبطولة ليف في البيانات. أدت مقاربته العدائية خلال النزاع إلى عدم توجيه دعوة إليه في بطولة أوغوستا الوطنية للماسترز في نيسان/أبريل الماضي.

وفي تشرين الأوّل/أكتوبر، قال ماكلروي، أحد أبرز داعمي بي جي ايه، إن نورمان كان عقبة أمام أي اتفاق بين الطرفين "اعتقد انه بحاجة للرحيل. لن يتحدّث أحد في الغرفة ما لم يكن هناك شخص بالغ يمكنه تحقيق المصالحة".

لم يكن واضحاً ما إذا كان هذا الإعلان سيؤثر على موسم ليف الحالي. من المقرّر إقامة الحدث التالي في 30 حزيران/يونيو في فالديراما الإسبانية.

بدوره، قال الرميان "هذا يوم مشوّق لهذه اللعبة المميزة ومحبيها في جميع أنحاء العالم". تابع "نعتقد ان هناك فرصاً لتطوير اللعبة مع الحفاظ أيضاً على تاريخها وتقاليدها".

وقالت البطولة الآسيوية التي تلقت مئات الملايين من الدولارات على سبيل الاستثمار من بطولة ليف، إن الصفقة "خطوة كبيرة إلى الأمام ونتيجة رائعة لجميع الأطراف المعنية: الجماهير، العلامات التجارية، الشركات الناقلة، البطولات والأعضاء".

ويأتي هذا الإعلان مع عقد أندية كرة القدم السعودية صفقات خيالية لضم أبرز نجوم اللعبة. بعد قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشتاء الماضي إلى النصر، انضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الثلاثاء إلى الاتحاد ويسعى نادي الهلال لضم بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

© 2023 AFP