كونفرنس ليغ: بوين يعيد وست هام إلى سكة الالقاب

براغ (أ ف ب) – أعاد المهاجم جاريد بوين فريقه وست هام يونايتد الإنكليزي إلى سكة الألقاب بعدما ساهم في فوزه بلقب النسخة الثانية من مسابقة كونفرنس ليغ الأوروبية في كرة القدم، اثر تغلبه على فيورنتينا الإيطالي 2-1 في المباراة النهائية الأربعاء على ملعب "فورتونا أرينا" في العاصمة التشيكية براغ.

© جو كلامار / اف ب

مهاجم وست هام يونايتد الانكليزي جارود بوين لحظة تسجيله الهدف الثاني في مرمى فيورنتينا الايطالي (2-1) في المباراة النهائية لمسابقة كونفرنس ليغ في براغ في السابع من حزيران/يونيو 2023.

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واقتنص بوين ركلة الجزاء التي افتتح منها الجزائري سعيد بن رحمة التسجيل في الدقيقة 62، قبل أن يسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الاخيرة، فيما سجل جاكومو بونافونتورا (67) هدف فيورنتينا الوحيد.

وهو اللقب القاري الثاني لوست هام يونايتد والأول منذ تتويجه بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1965.

وضمن وست هام يونايتد مشاركته في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل منهيا موسمه بأفضل نتيجة ممكنة بعدما عانى الأمرين لضمان بقائه في البرميرليغ حيث أنهاه في المركز الرابع عشر.

وحرم وست هام منافسه فيورنتينا من الابقاء على لقب المسابقة إيطاليا بعدما ظفر روما بلقب النسخة الاولى العام الماضي.

كما فشل فيورنتينا في الفوز بلقبه القاري الاول منذ كأس الكؤوس الاوروبية عام 1961.

وكان وست هام صاحب الافضلية في الشوط الاول دون خطورة على مرمى الفريق الايطالي باستثناء تسديدتين للجامايكي ميكايل أنتونيو من خارج المنطقة تصدى لها الحارس بيترو تيراتشيانو (2)، والقائد ديكلان رايس من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن (13).

وكانت أول وأخطر فرصة لفيورنتينا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عندما استغل العاجي كريستيان كواميه كرة عرضية أمام المرمى فتابعها برأسه ارتدت من القائم الأيمن وتهيأت أمام الدولي الصربي لوكا يوفيتش الذي تابعها داخل المرمى.

لكن الهدف ألغي بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" بسبب تسلل على الدولي الصربي.

وحصل وست هام يونايتد على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني عندما تلقى بوين كرة من رمية تماس داخل المنطقة فهيأها لنفسه على صدره ولمسها قائد فيورنتينا المدافع كريستيانو بيراغي بيده فاحتسب الحكم الإسباني كارلوس دل سيرو غراندي ركلة جزاء بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد (60).

وانبرى بن رحمة الى ركلة الجزاء وسددها قوية بيمناه على يسار الحارس تيراتشيانو (62).

لكن فرحة الفريق الإنكليزي لم تدم سوى خمس دقائق حيث نجح فيورنتينا في إدراك التعادل عندما مرر لاعب الوسط الدولي المغربي سفيان أمرابط كرة داخل المنطقة هيأها الأرجنتيني نيكولاس غونساليس برأسه إلى المخضرم بونافونتورا (33 عاما) فهيأها لففسه بيسراه وسددها بيمناه على يمين الحارس أريولا (67).

وكاد رولاندو ماندراغورا يفعلها بتسديدة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الايمن للحارس الفرنسي ألفونس أريولا (72).

وسدد بيراغي كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها أريولا (77).

ورد العملاق التشيكي توماس سوتشيك برأسية من مسافة قريبة أبعدها الحارس تيراتشيانو بصعوبة إلى ركنية (81).

وجرب أمرابط حظه بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة اصدى لها أريولا (89).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة ويتجه فيه الفريقان إلى التمديد لتحديد البطل، وجه بوين الضربة القاضية لفيورنتينا عندما تلقى كرة خلف الدفاع من البرازيلي لوكاس باكيتا فانطلق بسرعة وسددها بيسراه من حافة المنطقة وأسكنها على يسار الحارس تيراتشيانو (90).

وهو الهدف الخامس لبوين في المسابقة هذا الموسم.

© 2023 AFP