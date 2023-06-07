نهائي "أن بي ايه": بصمة دامغة للاعبي ميامي من خارج الدرافت

ميامي (أ ف ب) – رغم عدم سلوكهم المسار الاعتيادي لاختيار اللاعبين الجدد (درافت) في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، يعوّل ميامي هيت على أمثال غايب فنسنت، ماكس ستروس ودانكن روبنسون للعب أدوار "ذهبية" في معركته الراهنة مع دنفر ناغتس في نهائي "أن بي ايه".

© ماتيو ستوكمان / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

النيجيري غايب فنسنت لاعب ميامي هيت يحاول تخطي الكندي جمال موراي لاعب دنفر ناغتس في 4 حزيران/يونيو 2023 في دنفر

إعلان اقرأ المزيد

بعد مباراة مشوّقة ومتقاربة، عادل ميامي الأحد سلسلة النهائي 1-1 بفوزه على صاحب الأرض 111-108. فوزٌ لافت، نظراً لتكبد ناغتس خسارته الأولى في عقر داره منذ بداية الأدوار الاقصائية (بلاي أوف). وإذا كان النجمان جيمي باتلر ولاعب الارتكاز بام أديابيو على الموعد، لتسجيل كل منهما 21 نقطة، أنهى النيجيري غايب فنسنت المباراة كأفضل مسجّل مع فريق ولاية فلوريدا (23).

بنسبة تسديد مرتفعة (8 من 12 بينها 4 من 6 وراء القوس)، يثير صانع اللعب البالغ 26 عاماً الإعجاب بهدوئه وقدرته على التصويب.

شرح أديبايو "هو أحد اللاعبين الذين شقّوا طريقهم متجاهلاً الأحكام المسبقة.. أعتقد أن كثيرين سيكتشفون من هو غايب فنسنت".

ذكّر لاعب الارتكاز انه في العالم 2021 "وجّه لنا صفعة خلال مباراة تحضيرية للألعاب الأولمبية مع المنتخب النيجيري. كان يمتلك هذا النوع من الطاقة، العدوانية والغضب. يومذاك، شعرت بأنه واحد منا".

استحقاق وعمل شاق

بالنسبة للاعب الارتكاز فإن القادمين من خارج مسار الدرافت "بمقدورهم اللعب أساسيين في نهائي الدوري، ولا يقلّل هذا الأمر أبداً من أهميتهم".

ماكس ستروس لاعب ميامي هيت يدافع أمام مايكل بورتر لاعب دنفر ناغتس © ماتيو ستوكمان / غيتي/غيتي عبر اف ب

ميامي الذي يضم تسعة لاعبين من خارج الدرافت، أي أكثر من نصف تشكيلته، استخدم سبعة منهم في الأدوار الاقصائية الحالية، وهو أعلى رقم منذ 57 سنة في تاريخ دوري "أن بي ايه".

بالإضافة إلى فنسنت، يبرز الأساسي ماكس ستروس، دانكن روبنسون، كايليب مارتن، هايوود هايسميث، التركي أومير يورتسيفين والمخضرم أودونيس هاسليم رمز ثقافة هيت المتمحورة حول العمل الشاق والتفاني.

يحمل هاسليم اللاعب المهاجم البالغ 42 عاماً ألوان ميامي منذ عشرين سنة وأحرز ألقابه الثلاثة في 2006 و2012 و2013.

شرح لصحيفة "نيويورك تايمز": "ليس ممكناً قياس شخصية اللاعب، انضباطه أو شعوره بالمسؤولية، خلال الدرافت، فيما يتم تجاهل الكثير من هذه العناصر في بعض الأحيان. ستحصل هنا على نفس الفرصة كما لو تم اختيارك من المركز الأول. يكفي ان تستحق ذلك وتعمل بجهد".

ويضمّ دوري "أن بي ايه" 126 لاعباً من خارج الدرافت، أي نحو ربع مجمل اللاعبين. ولدى هيت، تصاعد نجمهم هؤلاء حتى تسجيلهم ثلث نقاط الفريق في الدوري المنتظم.

"مقاتلون وفائزون"

ويأسف المدرب إريك سبولسترا للتقليل من أهمية لاعبيه "لقد انتهى هذا الأمر، مواصلة الحديث عنهم بهذه الطريقة هو تقليل من الاحترام. أثبت هؤلاء الشبان انهم مقاتلون وفائزون".

دانكن روبنسون يحاول التسجيل تحت سلة ناغتس © تصوير مشترك / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

بدوره، شرح ستروس المتألق في مباراة الأحد مع أربع سلات هامة متتالية في الربع الأول، بعد مباراة افتتاحية مخيبة في السلسلة "أقدّر له قول ذلك. هذا يعني الكثير وهو على حق. لكنه أمر سيلتصق بنا دوماً، حتى لو لم يعد له صدى في ظل ما نقوم به راهناً مع الفريق".

أكّد روبنسون الذي وضع فريقه على طريق الفوز الأحد بتسجيله أول عشر نقاط في الربع الاخير بنسبة نجاح 100% "كشخص قادم من الخارج، عندما تحصل على فرصة ارتداء هذا القميص، تشعر بأنه عليك تقديم كل ما لديك".

كوفئ روبنسون عام 2021 بحصوله على عقد جديد بقيمة 90 مليون دولار على خمس سنوات.

شرح كايليب مارتن الذي كان حاسماً في نهائي المنطقة الشرقية ضد بوسطن سلتيكس "عندما تكون في هذا الموقع (من خارج الدرافت) تكون جاهزاً للقيام بأي شيء".

© 2023 AFP