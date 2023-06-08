أن بي ايه: صنز سيتخلى عن نجمه كريس بول (تقرير)

لوس انجليس (أ ف ب) – سيتخلى فينيكس صنز عن صانع ألعابه النجم المخضرم كريس بول بعد ثلاثة مواسم أمضاها في النادي المشارك في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام الاربعاء.

© ماثيور ستوكمان / غيتي/ا ف ب/ارشيف

شارك كريس بول في مباراة كل النجوم 12 مرة في مسيرته

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ويأتي التقرير الذي نشرته قناة "تي أن تي" الناقلة للدوري بعد يوم من إعلان صنز تعاقده مع المدرب فرانك فوغل خلفًا لمونتي وليامس.

لذا من المحتمل أن يصبح بول الذي لا يزال يبحث عن لقب أول في الدوري في سن الـ38، لاعبًا حرًا على الرغم من تحقيقه معدلات 13.9 نقطة، 8.9 تمريرات حاسمة، 4.3 متابعات، 1.5 سرقة للكرة هذا الموسم.

بعد غيابه عن الادوار الاقصائية لعقد من الزمن، عاد صنز إليها في موسم 2020-2021 وبلغ السلسلة النهائية حيث سقط أمام ميلووكي باكس 4-2.

ولكن صنز الذي حقق 64 انتصارًا في الموسم المنتظم في 2021-2022 محققًا رقمًا قياسيًا في تاريخ النادي، سقط في نصف نهائي المنطقة الغربية في كل من الموسمين التاليين.

تصدر بول، المتوج بالذهبية الاولمبية في 2008 و2012 والمشارك في مباراة كل النجوم "أول ستار" 12 مرة، لائحة أفضل ممرر في دوري "أن بي ايه" في خمسة مواسم وأفضل سارق للكرة في ستة مواسم.

حقق معدلات 17.9 نقطة، 9.5 تمريرات حاسمة، 4.5 متابعات و2.1 سرقة للكرة في المباراة الواحدة خلال 18 موسمًا في الدوري مع نيو أورليانز هورنتس، لوس أنجليس كليبرز، هيوستن روكتس، أوكلاهوما سيتي ثاندر وصنز.

يتبقى موسمان في عقده المؤلف من أربعة مواسم والذي تبلغ قيمته 120 مليون دولار، والتنازل عنه سيوفر على صنز قرابة 15 مليون دولار من الحد الأقصى للأجور للموسم المقبل.

فوغل الذي قاد لوس أنجليس ليكرز الى اللقب عام 2020، خلف وليامس الذي أقيل الشهر الماضي وعُين مدربًا في ديترويت بيستونز الاسبوع المنصرم.

© 2023 AFP