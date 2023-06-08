انتقال كانتي إلى الاتحاد السعودي يصطدم بعقبة طبيّة

الرياض (أ ف ب) – يبدو أن عملية انتقال لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي إلى نادي الاتحاد السعودي قد عُلّقت بسبب مشاكل في الفحص الطبي، بحسب ما قال مصدر في النادي لوكالة فرانس برس الخميس.

انتقل الفرنسي نغولو كانتي من ليستر سيتي إلى تشلسي في 2016 © أدريان دينيس / ا ف ب/AFP/ارشيف