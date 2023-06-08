بطولة إنكلترا: وست هام يؤكد رحيل ديكلان رايس هذا الصيف

لندن (أ ف ب) – أكد رئيس نادي وست هام الانكليزي الخميس أن القائد ديكلان رايس سيرحل خلال فترة الانتقالات هذا الضيف، بعد ساعات فقط من إنهاء النادي جفاف عن الالقاب استمر لعقود بتتويجه بطلا لمسابقة كونفرنس ليغ.

أنهى وست هام جفافًا عن الالقاب دام 43 عامًا

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أصبح لاعب خط الوسط ثالث قائد في وست هام فقط يرفع كأسًا في تاريخ النادي بعد الفوز 2-1 على فيورنتينا الايطالي في نهائي كونفرس ليغ الأربعاء.

ومع ذلك، أكد الرئيس ديفيد سوليفان أنه توصل الى اتفاق مع ابن الـ24 عامًا لرحيل قائده الذي ارتبط بالانضمام الى أرسنال ومانشستر يونايتد.

وردًا على سؤال عما إذا كان رفع الكأس في براغ هو آخر ظهور لرايس كلاعب في وست هام، قال سوليفان لـ"توك سبورت": "أعتقد أنه يجب أن يكون كذلك. لقد وعدناه بأنه يمكن أن يذهب".

وتابع "لقد كانت له رغبة في الرحيل وسيقوم بذلك وعلينا الحصول على بديل. إنه ليس شيئًا أردنا حدوثه. عرضنا عليه 200 ألف جنيه إسترليني (249 ألف دولار) في الأسبوع قبل 18 شهرًا ورفضها. لا يمكنك الاحتفاظ بلاعب لا يريد أن يكون هنا".

أضاف "أعتقد أن العروض ستبدأ اليوم. أظهرت ثلاثة أو أربعة أندية اهتمامها ولكن من باب الاحترام لوست هام، وكوننا كنا لا زلنا في المنافسة، لا تقدم العروض للاعبين".

أنهى تتويج وست هام في براغ صيامًا عن الالقاب دام 43 عامًا.

قال رايس بعد التتويج "ما زلت في حالة صدمة. إنه أمر لا يصدق. أحب هذا النادي، لقد جعلوني واحداً منهم. هناك اهتمام من أندية أخرى. لننتظر ونرى. من يعلم؟".

© 2023 AFP