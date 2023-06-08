رولان غاروس: شفيونتيك في النهائي لتدافع عن لقبها أمام موتشوفا

باريس (أ ف ب) – ستلاقي البولندية حاملة اللقب المصنفة الأولى عالمياً إيغا شفيونتيك التشيكية كارولينا موتشوفا التي صدمت البيلاروسية أرينا سابالينكة، في نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد فوزها في نصف النهائي على البرازيلية بياتريز حداد مايا.

© توماس سامسون / ا ف ب/AFP

البولندية إيغا شفيونتيك محتفلة بفوزها على البرازيلية بياتريز حداد مايا في نصف نهائي بطولة رولان غاروس لكرة المضرب. 8 حزيران/يونيو 2023

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وفازت شفيونتيك الساعية إلى لقب ثالث في رولان غاروس خلال أربع سنوات، 6-2 و7-6 (9/7)، في طريقها لأن تكون أول لاعبة تحتفظ باللقب منذ جوتين هينان في 2007.

وباتت البولندية أصغر امرأة تبلغ ثلاثة نهائيات في رولان غاروس، منذ مونيكا سيليس في بداية التسعينات.

وقالت شفيونتيك "إنه أمر مدهش حقاً. خوض بطولة طويلة مماثلة أمر صعب حقاً، أن تكون قادراً على اللعب المتواصل. في كل عام أحقق نتائج جيدة هنا، وأنا متحمّسة جداً ليوم السبت".

وكسرت حداد مايا، أول برازيلية في نصف نهائية بطولة كبرى منذ الفائزة بسبع بطولات كبرى ماريا بوينو في العام 1968، إرسال شفيونتيك في الشوط الافتتاحي، لكن المصنفة الأولى سرعان ما استعادت زمام الأمور.

فازت شفيونتيك في خمسة أشواط من ستة تالية، قبل أن تكسر إرسال حداد للمرة الثالثة وتظفر بالمجموعة.

وفي الثانية، تقدمت حداد مايا 3-1، لكن شفيونتيك ربحت ثلاثة أشواط متتالية.

وصدّت البولندية ثلاث نقاط فاصلة عندما كانت النتيجة 4-4 وأنقذت نقطة المجموعة في شوط كسر التعادل.

"ريمونتادا" موتشوفا

فاجأت التشيكية كارولينا موتشوفا المصنفة 43 عالمياً منافستها البيلاروسية المصنفة ثانية أرينا سابالينكا الخميس، وأقصتها من نصف النهائي، لتبلغ أول نهائي غراند سلام في مسيرتها.

التشيكية كارولينا موتشوفا تحتفل بقوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا في نصف نهائي بطولة رولان غاروس لكرة المضرب. 8 حزيران/يونيو 2023 © جوليان دي روزا / ا ف ب/AFP

وفازت موتشوفا بنتيجة 7-6 (7/5)، 6-7 (5/7)، و7-5 في مباراة مثيرة استمرت لثلاث ساعات و13 دقيقة، لتضرب موعداً في النهائي السبت مع شفيونتيك.

وقالت موتشوفا بعد المباراة "إنه أمر لا يصدق. لقد واصلت القتال فقط. لكنني لا أريد أن أبدو مغرورة، أنا فقط أواصل العمل على لعبتي".

وأضافت اللاعبة البالغة من العمر 26 عاماً، سابالينكا إلى قائمة ملفتة من الضحايا في باريس، شملت المصنفة الثامنة اليونانية ماريا ساكاري في الدور الأول، ووصيفة نسخة 2021 الروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا في ربع النهائي.

بالنسبة لسابالينكا، فأنهت هذه الهزيمة سلسلة انتصاراتها في 12 مباراة متتالية في البطولات الأربع الكبرى، حيث دفعت ثمناً باهظاً لارتكابها 53 خطأ غير مباشر، بينما أنقذت موتشوفا تسع نقاط من أصل 13 نقطة فاصلة.

ثلاث نساء فقط كنّ أقل تصنيفاً من موتشوفا ووصلن إلى نهائي البطولة الباريسية، منهن شفيونتيك المراهقة آنذاك التي كانت في المركز 54 عندما فازت بلقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى عام 2020.

وأنقذت موتشوفا نقطتي كسر إرسال في الشوط الرابع من المجموعة الافتتاحية، ثم كسرت إرسال سابالينكا عند 4-4 لترسل للمجموعة.

وأنقذت سابالينكا نقطة المجموعة عندما كسرت إرسال منافستها ثم تقدمت 5-4 في الشوط الفاصل، لكن موتشوفا حافظت على ثباتها واغتنمت فرصتها الثانية بتسديد ضربة خلفية رائعة.

وأرسلت موتشوفا لتتقدم 2-0 في المجموعة الثانية، لترد سابالينكا مباشرة. وظهرت المصنفة الثانية في المقدمة 4-3 لكن هذه المرة أدركت موتشوفا التعادل سريعاً، غير أن البيلاروسية عادت وكسبت المجموعة بشوط فاصل.

وبعدما تقدمت سابالينكا 5-2 في المجموعة الثالثة الحاسمة، انتفضت التشيكية بريمونتادا وقلبت النتيجة لصالحها.

© 2023 AFP