رولان غاروس: يابانية استبعدت من منافسات زوجي السيدات تحرز لقب الزوجي المختلط

باريس (أ ف ب) – توجت اليابانية ميو كاتو الخميس بلقب الزوجي المختلط في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد أربعة أيام على إقصائها المثير للجدل من منافسات زوجي السيدات بسبب ضربها غير المتعمد لإحدى الفتيات اللواتي يجمعن الكرات في الملعب.

© توماس سامسون / اف ب

اليابانية ميو كاتو (يسار) والالماني تيم بويتس خلال المباراة النهائية لمنافسات الزوجي المختلط في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب في الثامن من حزيران/يونيو 2023.

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ونجحت كاتو في الظفر بلقب الزوجي المختلط مع الألماني تيم بويتس عقب الفوز على الكندية بيانكا أندريسكو والنيوزيلندي مايكل فينوس 4-6 و6-4 و10-6.

وقالت كاتو عقب المباراة على ملعب فيليب شاترييه وهي تقرأ بيانا معدا مسبقا: "لقد كان الأمر يمثل تحديا ذهنيا في الأيام القليلة الماضية بعد إقصائي الظالم من منافسات زوجي السيدات".

واضافت "شكرا لجميع اللاعبين واللاعبات على رسائل دعمهم لي. لقد استخدمت هذه الطاقة الإيجابية في الملعب هنا اليوم".

وتابعت "أنا الآن أبحث عن نتيجة إيجابية لاستئنافي حتى أتمكن من استعادة جائزتي المالية والنقاط وسمعتي".

من جهته، قال بويتس إنه يأمل أن يساعد اللقب كاتو بعد مأساة الإقصاء "آمل أن يكون هذا تعويضا لك بعد ما حدث. الدعم الذي تلقيته كان مستحقا".

وأقصيت كاتو البالغة من العمر 28 عاما وزميلتها الإندونيسية ألديلا سوتجيادي الأحد بعد ضربة خفيفة للكرة من اللاعبة اليابانية أصابت فتاة تجمع الكرات بالملعب فبكت الأخيرة وارتجفت.

في البداية، تلقى الزوجي تحذيرًا من حكم الملعب فقط لكن منافستيهما التشيكية ماري بوزكوفا والإسبانية سارا سوريبيس تورمو احتجتا وحثتا مراقب البطولة على إعادة النظر في الحادث. تقرر بعد ذلك إقصاء كاتو وسوتجيادي.

كان على كاتو أيضًا أن تتخلى عن جائزتها المالية.

وقال كاتو: "أتمنى أن تكون الفتاة على ما يرام وآمل أن نلعب مع ماري وسارة مرة أخرى".

© 2023 AFP