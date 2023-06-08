زيلينسكي يتفقد منطقة فيضانات سد كاخوفكا وموسكو تعلن مقتل خمسة أشخاص في الكارثة

خيرسون (أوكرانيا) (أ ف ب) – زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي الخميس منطقة خيرسون التي تجتاحها منذ الثلاثاء فيضانات جراء تدمير سد كاخوفكا في وقت أعلنت السلطات المعينة من موسكو مقتل خمسة أشخاص في الكارثة.

© أليكسي فيليبوف / ا ف ب

عناصر من القوات الأمنية الأوكرانية يقومون بإجلاء مدنيين من منطقة غمرتها مياه الفيضانات الناجمعة تدمير سد كاخوفكا، في 7 حزيران/يونيو 2023

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دُمر السد الثلاثاء ما أرغم آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم بعد أن تدفقت المياه وفاض نهر دنيبرو ليغمر عشرات القرى وأجزاء من العاصمة الإقليمية خيرسون، مع تحذيرات من كارثة إنسانية.

تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات في تدمير السد الذي بلغت المساحات التي غمرها الخميس 600 كلم مربعة، بحسب حاكم إقليمي.

ونشر زيلينسكي مقاطع فيديو الخميس تظهر لقاءه مسؤولين محليين في منطقة خيرسون، وتسجيلا آخر يظهر إجلاء سكان على نقطة عبور.

وكتب "أشكر عناصر الإنقاذ والمتطوعين! أشكر كل من شارك في هذا العمل!".

يستعين عناصر الإنقاذ بزوارق مطاطية وعربات برمائية لنقل الناس.

من مناطق غارقة بالمياه.

وقالت تيتيانا أوملشينكو (65 عاما) إنها انتظرت يومين قبل إجلائها من شقتها الكائنة في مبنى سكني، واضطرت إلى الخروج من نافذة محطمة للوصول إلى زورق انقاذ.

وشرحت "في المبنى الذي أقيم فيه وصلت المياه الطابق الثالث ولا يزال هناك أشخاص في الداخل".

وقاست الموظفة في وكالة الأرصاد في خيرسون لورا موسيان المستوى الحالي للمياه عند 5,33 متر فوق المستوى الطبيعي.

وقالت "يبلغ ذلك المستوى ارتفاع طابقين، لا يمكن النجاة إلا على السطح".

- المياه تنحسر قليلا -

وأضافت موسيان إن مستوى المياه "بدأ بالانحسار قليلا. واذا استمر هذا المنحى ستكون تلك أنباء طيبة للسكان".

صورتان التقطتا بالاقمار الاصطناعية لشركة بلانيت لابس تظهر مناطق مغمورة بمياه فيضان سد كاخوكا في خيرسون في 5 حزيران/يونيو (يسار) ثم في السابع منه (يمين) © / بلانيت لابس/ا ف ب/ارشيف

قال مسؤولون إن المياه غمرت 2629 منزلا في المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وناشد بعض الأهالي عناصر الإنقاذ إعادتهم إلى شققهم لإنقاذ حيواناتهم المدللة التي تركوها وحيدة.

وقالت أولينا (59 عاما) وهي تغطي وجهها بيديها "هرتي في الشقة منذ ثلاثة أيام دون طعام، إنها تموت". لكن المبنى السكني حيث تسكن يقع في منطقة تشهد تيارات قوية لا يمكن لزوارق الإنقاذ عبورها.

وأكدت السلطات الأوكرانية إن 30 من الأحياء السكنية غرقت بالمياه، 10 منها تقع في مناطق تسيطر عليها روسيا في الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.

ويخضع 60 بالمئة من المناطق التي غمرتها المياه للسيطرة الروسية، وفق الحاكم أولكسندر بروكودين الذي قال على منصات التواصل الاجتماعي أن "رغم الخطر والقصف الروسي الكثيف، تتواصل عمليات الإجلاء من مناطق طالتها الفيضانات".

وقالت الإدارة المدعومة من موسكو في نوفا كاخوفكا، حيث يقع السد، على مواقع التواصل الاجتماعي "قضى خمسة أشخاص نتيجة كارثة محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية. ونقل 41 شخصا إلى المستشفيات".

ولم تعلن أوكرانيا عن خسائر بشرية محددة وإن تحدث زيلينسكي عن "مقتل اشخاص ونفوق حيوانات" في الكارثة.

وارتفع منسوب المياه أيضا بنحو متر في مدينة ميكولاييف بالمنطقة المحاذية، حسبما قال رئيس البلدية أولكسندر سيينكيفيتش.

وأعلنت أوكرانيا وروسيا عن إجلاء أكثر من 6000 شخص في المجموع، فيما بادر كثيرون آخرون للفرار بأنفسهم.

- إبادة بيئية -

وجه زيلينسكي انتقادات على وجه الخصوص للأمم المتحدة والصليب الأحمر خلال مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية وعبر عن "صدمته" ل"عدم تواجدهما في المكان"

وأعلن الأمين العالم لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إنه سيترأس الخميس اجتماعا طارئا لتنسيق عمليات الإغاثة بعد "التفجير الشائن"، من المقرر أن يشارك فيه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

بدورها أعلنت فرنسا عن إرسال مساعدات إلى أوكرانيا.

وكان سد كاخموفكا يؤمن مياه التبريد لمنشأة زابوريجيا النووية، أكبر المنشآت في أوروبا، الخاضعة للسيطرة الروسية. ونفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود "أي خطر في المدى القريب" للمنشأة.

تراجع مستوى خزان السد بمقدار المتر مع تدفق المياه.

وتتهم أوكرانيا روسيا التي تسيطر قواتها على منطقة السد، بنسف السد بينما تتهم روسيا أوكرانيا بقصفه بالمدفعية.

ورجحت الشركة المشغّلة "أوكرهيدروإنرجو" (الهيئة الأوكرانية المشغلة لمحطات الطاقة الكهرومائية) أن يكون جرى تلغيم السد من الداخل. وأضافت أن السد المبني في الحقبة السوفياتية "صُمم وبُني ليتحمل ضربة نووية من الخارج".

وحذرت أجهزة الطوارئ من أن مياه الفيضانات جرفت ألغاما أرضية ما يمثل خطرا على المدنيين.

من ناحيتها دقت الحكومة ناقوس الخطر إزاء التداعيات على البيئة واعتبرتها "إبادة بيئية".

وحذر الناشط في منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) في كييف دنيس تسوتساييف من أن بعض أصناف الحيوانات قد تحتاج لعقد من الزمن لتجاوز الكارثة والبعض قد لا يتجاوزها على الإطلاق.

وبحسب أحدث المعلومات فقد "تسرب 500 طنّ على الأقل من زيت المحركات بسبب تدمير السد" وفق الناشط، ما يمثل تهديدا على الطيور والثدييات.

استمرار قصف

ميدانيا أعلنت أوكرانيا مقتل ثلاثة أشخاص من نفس العائلة في قصف روسي على شرق أوكرانيا. وقالت الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي إن "القوات الروسية قصفت القطاع السكني من أوكراينسك بالمدفعية. قتل طفل يبلغ أربع سنوات ووالده وجده" كما أصيب اربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاثة و13 عاما وبالغ بجروح.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث العسكري سيرغي سيرغييف لفرانس برس "هناك عدد من الجرحى والقتلى نتيجة قصف روسي على وسط خيرسون. يجري التأكد من الأرقام".

ومن ناحيتها أعلنت روسيا الخميس مقتل شخصين في قصف اوكراني على نقاط إجلاء للمدنيين من منطقة خيرسون.

قال رئيس المنطقة المعين من موسكو فلاديمير سالدو على تلغرام "ارتكب مقاتلون من نظام كييف جريمة شنيعة. لقد قصفوا نقطة إجلاء للمدنيين في غولا بريستان. قتل شخصان بينهما حامل تبلغ من العمر 33 عامًا. وأصيب شخصان آخران بجروح.

وأعلن الكرملين الخميس إن الانفجار الذي لحق بخط أنابيب خط أنابيب تولياتي-أوديسا لنقل الأمونيا، وهو أطول خط أنابيب في العالم، سيكون له تأثير "سلبي" على محادثات تجديد الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين "هذا شيء آخر يعقد الموقف حقا من منظور تمديد الاتفاق ... لا يمكن أن يكون له سوى تأثير سلبي".

© 2023 AFP