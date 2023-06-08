نادي الاتحاد السعودي يقدّم "النمر الجديد" بنزيمة

جدة (أ ف ب) – يقدم بطل الدوري السعودي نادي الاتحاد الخميس لاعبه الجديد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة المنضم لصفوفه في "صفقة قياسية" لثلاث سنوات، في أجواء احتفالية في ملعبه في مدينة جدّة من المتوقع أنّ يحضرها آلاف من أنصاره.

© jorge ferrari / الدورري السعودي للمحترفين/ا ف ب

صورة وزعها الدوري السعودي للمحترفين في 6 حزيران/يونيو 2023 تظهر المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة يحمل قميص الاتحاد رفقة قادة النادي بطل الدوري السعودي، في مدريد

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وبات بنزيمة (35 عامًا)، أفضل لاعب في العالم لعام 2022، ثاني الصفقات الكبرى التي تبرمها الأندية السعودية منذ مطلع العام الجاري، بعد ضمّ النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لسنتين ونصف.

ووصل بنزيمة قائد فريق ريال مدريد الإسباني السابق إلى جدة على ساحل البحر الأحمر (غرب) مساء الأربعاء وقد وضع وشاحا باللونين الأسود والأصفر ألوان فريقه الملقب بـ"النمور" ثاني أكثر الأندية نجاحًا في البلاد، حيث فاز بلقب الدوري تسع مرات (مثل النصر) خلف الهلال (18) وبدوري أبطال آسيا مرتين.

تزيّنت مدينة جدة منذ الصباح بلافتات ترحب ببنزيمة "النمر الجديد" ظهر فيها مبتسماً ويرتدي قميص الاتحاد، فيما جابت سيارات ترفع أعلام الاتحاد الشوارع المؤدية لملعب ميدنة الملك عبدالله الرياضية المعروف باسم "الجوهرة المشعة" الذي عرضت الشاشات الإلكترونية داخله شعار "كي بي 9 نمر" (الحرفان الأولان من اسم كريم بنزيمة) باللغة الإنكليزية.

وذكرت تقارير صحافية محليّة أن النادي طرح 60 ألف تذكرة لحفل التقديم بأسعار رمزية تبلغ 9 ريالات (نحو دولارين ونصف الدولار) بيعت كلها خلال أقل من 5 ساعات.

"متحمس أشوفكم"

والثلاثاء، وقّع المهاجم الفرنسي على عقود انتقاله للاتحاد لثلاث سنوات بدءا من الموسم المقبل، على ما أعلن النادي الملقب أيضا بـ"العميد" كونه أحد أقدم أندية المملكة الخليجية.

ولم يكشف النادي أو مصادر وكالة فرانس برس قيمة الصفقة التي كان التلفزيون السعودي الرسمي وصفها بأنها "قياسية".

وذكرت الصحف الإسبانية أن بنزيمة تلقى عرضاً من السعودية مقابل 200 مليون يورو.

غادر بنزيمة، ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد (354 هدفًا) خلف رونالدو (450)، وخامس أكثر اللاعبين تمثيلا للنادي (648 مشاركة)، النادي الملكي "ملكًا" بعد أن وقفت الجماهير في ملعب سانتياغو برنابيو وزملاؤه ومدرّبه تحية له في المباراة الأخيرة الأحد.

ونشر الاتحاد الثلاثاء شريط فيديو يظهر فيه بنزيمة يقول باللغة عربية "انا متحمس اشوفكم (أراكم) في جدة"، وقيامه بتوقيع عقد انضمامه للاتحاد الى جانب رئيس النادي أنمار الحائلي قبل ان يتصافحا بعد التوقيع ويرفع بنزيمة قميص الاتحاد.

أما بنزيمة فقال "لقد كنت محظوظا لتحقيق أشياء مدهشة خلال مسيرتي وحققت كل شيء في اسبانيا واوروبا. أشعر الآن أن الوقت قد حان لكي أخوض تحدياً ومشروعاً جديدين".

ويأمل الاتحاد أنّ يساعده بنزيمة، الفائز بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع النادي الإسباني، خلال مشاركته في كأس العالم للأندية المقبلة المقرّرة في كانون الأول/ديسمبر المقبل في السعودية. وهي المسابقة التي فاز بها بنزيمة نفسه خمس مرات خلال لعبه لريال مدريد.

"وضع جديد"

ويأتي تقديم قائد ريال مدريد السابق بعد ثلاثة أيام من إعلان السلطات السعودية تحويل أربعة أندية سعودية، من بينها الاتحاد، لشركات يمتلك 75 بالمئة منها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الثري.

والصندوق السعودي هو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، وهو يقف خلف استثمارات ضخمة للسعودية بمئات الملايين من الدولارات في مجال الرياضة، من الاستحواذ على رونالدو وسباق الفورمولا واحد في جدة ومباريات كرة قدم لأعرق الاندية الأوروبية وبطولات عالمية في الغولف والملاكمة.

وبنزيمة واحد من أكثر من 10 لاعبين تستهدف السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، استقطابهم لإطلاق "دوري تنافسي" بدءاً من العام المقبل، على ما أفاد مصدر وكالة فرانس برس.

والأربعاء، أفاد مصدر في الاتحاد أنّ بطل العالم الفرنسي نغولو كانتي وقّع أيضاً لـ"النمور" لثلاث سنوات.

والدوري السعودي ليس معروفاً عالمياً، لكنّه دوري تنافسي ويحظى بمتابعة كبيرة محلياً، في بلد يشكّل الشباب دون 30 عاماً 51 بالمئة من إجمالي سكانه البالغ عددهم 32,2 مليوناً.

واعتبر المحلّل الرياضي أمير عبد الحليم أنّ "جلب حامل الكرة الذهبية الحالي" يعدّ "وضعاً جديداً ومختلفاً على الكرة العربية".

وأضاف أنّ "بنزيمة رغم أنّه في نهاية مسيرته الكروية لكن لا يزال قادرا على العطاء"، مشيرا إلى أنه ثاني هدافي الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وقال إنّ وجود بنزيمة يثبت أنّ "الكرة السعودية باتت جاذبة رياضيا" حتى مع وجود عروض مالية قياسية، مشيرا إلى أنّه "حتى أيام قليلة كان يلعب في نصف نهائي دوري الأبطال" الأوروبي.

وعلى غرار رونالدو في النصر، سيكون بنزيمة النجم الأبرز في تشكيلة تضم المدافع المصري أحمد حجازي والمهاجمين البرازيلي رومارينيو والمغربي عبد الرزاق حمدالله، ويشرف عليها البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو مدرب توتنهام الانكليزي السابق.

وتوج الاتحاد ومقره في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر بلقب الدوري السعودي للموسم الحالي للمرة الاولى منذ عام 2009 بعد سباق قوي مع النصر الذي يقوده رونالدو.

© 2023 AFP