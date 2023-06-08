نهائي أن بي ايه: يوكيتش وموراي التاريخيان يقودان ناغتس للتقدم على هيت 2-1

ميامي (أ ف ب) – أحرز كل من العملاق الصربي نيكولا يوكيتش والكندي جمال موراي تريبل دابل، ليقودا دنفر ناغتس للتقدم 2-1 على ميامي هيت في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بفوز 109-94 في ميامي الاربعاء.

© ميغان بريغز / غيتي/ا ف ب

الصربي نيكولا يوكيتش لاعب دنفر ناغتس ضد ميامي هيت في نهائي دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 7 حزيران/يونيو 2023

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سجل يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري مرتين، 32 نقطة، 21 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليصبح أول لاعب في تاريخ نهائي الدوري يحقق تريبل دابل من 30 نقطة، 20 متابعة و10 تمريرات حاسمة أقله.

أما موراي، فأضاف 34 نقطة، 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة بعد أن أكمل الـ"تريبل دابل" بمتابعة في الثواني الاخيرة.

وهذه المرة الاولى في نهائيات الدوري يحقق لاعبان من فريق واحد تريبل دابل في المباراة ذاتها، وأول مرة في أي لقاء - في الدوري المنتظم او الادوار الاقصائية - ينجح زميلان في تحقيق تريبل دابل من 30 نقطة.

علّق يوكيتش "أنا فقط سعيد لأننا فزنا بالمباراة".

أما مدرب دنفر مايكل مالون فانهال بالاشادات على الثنائي "بالنسبة لنيكولا، فإن لا شيء يقوم به يفاجئني، أبدًا. لقط أظهر مرارًا وتكرارًا أنه وُلد من أجل لحظات كهذه، للمباريات الكبرى وقد فعل ذلك مجددًا اليوم".

أضاف "أنا فخور جدًا بجمال. رأيته في الـ48 ساعة الاخيرة وألقى كثيرًا باللوم على نفسه فيما خص المباراة الثانية (الخسارة). لم يكن وحده، بل أنا وكل لاعب. ولكن هذا ما يقوم به الابطال، هذا ما يقوم به المقاتلون، يحاربون من جديد".

بعد فوز هيت في دنفر الاحد، قام ناغتس بردة فعل مثالية مع انتقال السلسلة الى ميامي وقدموا الاداء الذي طالبه مالون بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها الى لاعبيه في أعقاب الخسارة.

ميامي الذي يطمح ليصبح أول فريق ينهي الموسم المنتظم في المركز الثامن ويمضي ليحقق اللقب، اعتاد على القتال والعودة ولكن مع التألق الخارق للثنائي يوكيتش-موراي بدا ذلك مستحيلا الاربعاء.

علّق مدرب هيت إريك سبوليسترا "إنه ثنائي رائع، أسلوباهما يتكاملان. في النهائي تتوقع أن ترى مواهب من طراز رفيع، وهذان اللاعبان من طراز رفيع".

كان جيمي باتلر الافضل في ميامي مع 28 نقطة فيما أضاف بام أديبايو 22 و17 متابعة.

قال باتلر "لم نقدم أفضل ما لدينا الليلة. شعرت أنه كان علينا أن ندخل بطاقة ومجهود أكبر، ويمكن تصحيح ذلك. هذا يقع علينا كمجموعة" قبل المباراة الرابعة الجمعة في ميامي.

© 2023 AFP