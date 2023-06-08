وزارة الدفاع التونسية تعلن فقدان الاتصال بمروحية عسكرية

تونس (أ ف ب) – أعلنت وزارة الدفاع التونسية الخميس فقدان الاتصال بمروحية عسكرية تقل أربعة عسكريين قرابة سواحل محافظ بنزرت، شمال البلاد.

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وقالت الوزارة في بيان "تعلم وزارة الدفاع الوطني عن فقدان الاتصال بمروحية كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط (بنزرت) مساء أمس الأربعاء".

وقالت الوزارة إنه تم تسخير "كل الوسائل البرية والبحرية والجوية بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية لمباشرة البحث لتحديد موقعها ووضعية طاقمها المتكون من أربعة أفراد".

وجددت حوادث سقوط مماثلة لمروحيات عسكرية في السابق خلال تدريبات أو مهمّات استطلاعية.

وفي تشرين الأول/اكتوبر 2021، لقي ثلاثة عسكريين مصرعهم في حادث تحطم مروحية للجيش أثناء تمرين ليلي في محافظة قابس جنوب البلاد، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع آنذاك. وفتحت الوزارة اثر ذلك تحقيقا تقنيا للوقوف على أسباب سقوط المروحية.

© 2023 AFP