الصين تعلن عن زيارة للرئيس الفلسطيني الأسبوع المقبل

بكين (أ ف ب) – يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة دولة للصين الأسبوع القادم، حسبما ذكرت بكين الجمعة بعد إعلانها استعدادها لتسهيل محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

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الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الامم المتحدة بنيويورك في 15 أيار/مايو 2023

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينغ "بدعوة من الرئيس شي جينبينغ، سيقوم رئيس دولة فلسطين محمود عباس بزيارة دولة من 13 حزيران/يونيو إلى 16 منه".

وكان وزير الخارجية الصيني تشين غانغ قد أبلغ في نيسان/أبريل نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني استعداد بلاده للمساعدة في محادثات سلام.

ويأتي الاتصالان الهاتفيان المنفصلان بين تشين والوزيرين الإسرائيلي والفلسطيني في وقت تسعى بكين للتموضع كوسيط في منطقة الشرق الأوسط.

وشجع تشين في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الاسرائيلي إيلي كوهين على اتخاذ "خطوات لاستئناف محادثات سلام". وقال إن "الصين على استعداد لتسهيل لذلك"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأبلغ تشين وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن بكين تدعم استئناف المحادثات في أسرع وقت، بحسب الوكالة.

وشدد تشين في الاتصالين على مسعى الصين لمحادثات سلام على أساس تطبيق "حل الدولتين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي دوري في وقت لاحق الجمعة إن "الرئيس عباس صديق قديم للشعب الصيني".

وأضاف أن عباس "أول رئيس دولة عربي تستقبله الصين هذا العام، ما يجسد المستوى الرفيع من العلاقات الصينية الفلسطينية الجيدة الودية تقليديا".

وتابع أن "القضية الفلسطينية هي جوهر قضية الشرق الاوسط وتؤثر على السلام والاستقرار في الشرق الاوسط وعلى العدالة والعدل الدولي".

وتبذل الصين منذ مدة مساع دبلوماسية، وتوسطت في تقارب في آذار/مارس بين إيران والسعودية.

ومفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية متوقفة منذ 2014.

© 2023 AFP