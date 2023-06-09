المهاجم المكسيكي خافيير هرنانديس سيخضع لجراحة في الركبة اليمنى

لوس انجليس (أ ف ب) – سيخضع المهاجم المكسيكي خافيير هرنانديس "تشيتشاريتو" لجراحة في ركبته اليمنى وسيغيب إلى أجل غير مسمى، حسب ما أعلن الجمعة ناديه لوس أنجليس غالاكس الأميركي.

© Cliff Hawkins / غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

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وعانى هرنانديس أفضل هداف في منتخب بلاده (52 هدفاً في 109 مباريات) من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي الأيمن خلال خسارة غالاكسي أمام ريال سولت لايك 2-3 الأربعاء في ربع نهائي كأس الولايات المتحدة.

وسيخضع المهاجم، البالغ 35 عاماً، لعملية جراحية في موعد يتم تحديده لاحقا لبدء مرحلة إعادة التأهيل.

ظهر هرنانديس لأول مرة مع غوادالاخارا في 2006 وانضم إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي في 2010، وساهم في فوزه بلقب الدوري عامي 2011 و2013 وايصاله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2011.

تنقل لاحقاً بين أندية ريال مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني ووست هام يونايتد الإنكليزي وإشبيلية الإسباني قبل انضمامه إلى غالاكسي في 2020. سجل هرنانديس 38 هدفا في 74 مباراة في الدوري الأميركي، مكتفياً بهدف واحد في تسع مباريات خاضها هذا الموسم.

© 2023 AFP