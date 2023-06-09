رولان غاروس: ألكاراس ينازل ديوكوفيتش في صراع الأجيال

باريس (أ ف ب) – في مباراة يريد الجميع مشاهدتها، ينازل الإسباني الشاب المصنف أوّل عالمياً كارلوس ألكاراس الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش في نصف نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب، في أول مواجهة بينهما في بطولة غراند سلام الجمعة.

© إيمانويل دونان / ا ف ب/AFP

يقول الإسباني كارلوس ألكاراس "أشعر أنني بحالة جيدة، وأنا مليء بالثقة، جسدياً، وعقلياً وباللعبة، أنا جيد جداً وأقدّم أداء كبيراً"

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وفي ما يلي أبرز العناصر التي قد تحسم المواجهة بين ألكاراس والمصنّف الثالث عالمياً.

القوّة البدنية

ألكاراس شاب يبلغ من العمر 20 عاماً (منذ 5 أيار/مايو الماضي)، فيما يحمل ديوكوفيتش على أكتافه ثقل 36 عاماً.

يقول الإسباني "أشعر أنني بحالة جيدة، وأنا مليء بالثقة، جسدياً، وعقلياً وباللعبة، أنا جيد جداً وأقدّم أداء كبيراً".

أثبت الصربي قدرته في التغلّب على الألم والإصابة في البطولات الكبرى © إيمانويل دونان / ا ف ب/AFP

أما ديوكوفيتش فيقول عنه "إنه يضع الكثير من القوّة في الملعب. إنه يذكرني بشخص من البلد نفسه، يلعب أيضاً بيده اليسرى"، في إشارة إلى سيد البطولة الإسباني رافايل نادال الذي يغيب العام الحالي بسبب الإصابة.

يعتقد ألكاراس أن ديوكوفيتش "جسدياً، هو صخرة".

صخرة، أو رجل مطاطي قادر على تقديم أقصى الامتدادات.

ورغم ذلك، منذ بداية الموسم، أظهر جسد ديوكوفيتش عيوباً: تمزّق في عضلة الفخذ بأستراليا المفتوحة لم يمنعه من الفوز بالبطولة ومعادلة الرقم القياسي لنادال البالغ 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى. إصابة في ذراعه استمرت منذ بداية موسم الملاعب الترابية في نيسان/أبريل في دورة مونتي كارلو.

لكن الصربي أثبت قدرته في التغلّب على الألم والإصابة في البطولات الكبرى.

وتوقّع الفائز ثلاث مرات في البطولة والمحلل الرياضي لـ"يوروسبورت" السويدي ماتس فيلاندر أن "نوفاك عبقري جسدياً. لكن سرعة كارلوس في الملعب قد تكون عالية جداً بالنسبة له".

المضرب

في العام 2023، فاز ألكاراس بمباريات على الملاعب الترابية أكثر من أي شخص آخر (25 من أصل 27 مباراة)، وينافس في باريس متسلّحاً بثلاثة ألقاب على تلك الأرضية: بوينوس آيرس، برشلونة، ومدريد خصوصاً.

وتحليل لعبه بعد إقصاء اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (الخامس) في ربع النهائي، كافٍ لإثارة قلق أي خصم.

أما ديوكوفيتش، فخسر أول مجموعة في البطولة في ربع النهائي ضد الروسي كارن ختشانوف (11).

ولم يحقق اللاعب الصربي نتائج مقنعة على الملاعب الترابية هذا الموسم، حيث كانت أفضلها بلوغه ربع النهائي في دورة روما.

لكن رغم ذلك، يقول ألكاراس الفائز على ديوكوفيتش في المواجهة الوحيدة بينهما في نصف نهائي دورة مدريد للماشترز 2022 بنتيجة 6-7 (5-7) و7-5 و7-6 (7-5) "يجب أن أحافظ على الإيقاع الذي سيطبعه في كل نقطة. لقد لعب ملايين الألعاب وقد رأيناه جميعاً يصل إلى مستوى لا يقهر".

-الخبرة -

في هذه النقطة، فإن الفارق شاسع. يستعدّ ألكاراس البالغ عشرين عاماً فقط لخوض ثاني نصف نهائي له في البطولات الأربع الكبرى بعد نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة عام 2022، حيث فاز باللقب.

أما ديوكوفيتش، سيلعب نصف النهائي الخامس والأربعين له في بطولة كبرى والثاني عشر في رولان غاروس.

وفي المجموع، ظفر الصربي بـ22 لقب بطولة كبرى، منها اثنان في باريس.

ما الذي سيحدث الفرق بين الشباب والخبرة؟

الحافز

التحفيز في أوجه على كلا الجانبين.

يقول ألكاراس "إنها المباراة التي أراد الجميع مشاهدتها، وأردت أن ألعبها لأنه كي تكون الأفضل، عليك أن تهزم الأفضل".

أما ديوكوفيتش فيؤكد "إنه من دون شك الرجل الذي يجب التغلب عليه، لذا لا أطيق الانتظار حتى ألعب معه".

هل يوجد مرشّح؟ يقول ألكاراس: "إنه نوفاك. لقد فاز مرتين (2016 و2021)، ولو لم يسقط أمام أفضل لاعب في التاريخ على هذه الأرضية، لكان قد فاز أكثر".

أما مدربه خوان كارلوس فيريرو فلا يتظاهر بالتواضع، ويقول "كارلوس جاهز تماماً، لكن لا يمكنني إعطاء تفاصيل" عن تكتيكاته.

© 2023 AFP