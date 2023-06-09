رولان غاروس: ديوكوفيتش يُقصي ألكاراس المصاب ويبلغ النهائي 

باريس (أ ف ب) – تغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش على الإسباني كارلوس ألكاراس 6-2 و5-7 و6-1 و6-1 الجمعة، وبات ثاني أكبر لاعب يبلغ نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية بطولات الغراند سلام لكرة المضرب، ليقترب من تحقيق لقبه الـ 23 الكبير في مسيرته.

© إيمانويل دونان / ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحتفل بفوزه على الإسباني كارلوس ألكاراس في نصف نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية في 9 حزيران/يونيو 2023

إعلان اقرأ المزيد

وسيفك ديوكوفيتش، المتوج مرتين في رولان غاروس، ارتباطه مع الإسباني رافايل نادال الذي يتقاسم معه الرقم القياسي (22 لقباً لكل منهما)، في حال فوزه على النروجي كاسبر رود أو الألماني ألكسندر زفيريف اللذين يتلقيان في نصف النهائي الثاني.

كما بامكان الصربي، البالغ 36 عاماً، أن يحطم رقم نادال كأكبر فائز واستعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين من ألكاراس الذي عانى من تقلص عضلي شديد في المجموعتين الأخيرتين.

قال ديوكوفيتش الذي خاص نصف نهائي احدى الدورات الكبرى للمرة الـ 45 في مسيرته "بداية وقبل كل شيء يجب أن أقول حظاً سيئاً لكارلوس، لأنه على هذا المستوى فإن آخر شيء تريد التعرض له هو التشنج والمشاكل البدنية في المراحل الأخيرة من غراند سلام".

وأضاف "أشعر تجاهه، أشعر بالأسف وآمل في أن يتمكن من التعافي".

وادت معاناة ألكاراس البدنية إلى "قتل" التشويق حيث كافح من أجل الاستمرار بعد مجموعتين مثيرتين، فسيطر ديوكوفيتش على الأولى قبل أن يعادل الإسباني الكفة في المجموعة الثانية.

وامسك ألكاراس، البالغ 20 عاماً، بربلة ساقه اليمنى في حين حافظ ديوكوفيتش على إرساله 1-1 في المجموعة الثالثة، ليقرر الإسباني التخلي عن الشوط التالي بعدما طلب وقتاً مستقطعاً طبياً لا يسمح به القانون.

وبدا ألكاراس ظلاً للاعب الذي استهل المباراة حيث تقيدت حركته داخل الملعب، في حين تابع ديوكوفيتش حصد النقاط والأشواط. عاد الإسباني لخوض المجموعة الرابعة بعد استراحة فبدا أكثر قدرة على الحركة، ولكن بعد أن أنقذ ديوكوفيتش نقطة كسر في بداية المجموعة الرابعة، حسمها لصالحه فالمباراة.

© 2023 AFP