فيل نيفيل ينضم إلى الجهاز التدريبي للمنتخب الكندي

ميامي (أ ف ب) – انضم مدافع مانشستر يونايتد الانكليزي ومدرب إنتر ميامي الأميركي السابق فيل نيفيل الجمعة إلى الجهاز التدريبي للمنتخب الكندي لكرة القدم، وذلك تحضيراً للمربع الذهبي لمسابقة دوري الأمم كونكاكاف الأسبوع المقبل.

© مايكل ريفز / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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واقيل نيفيل من مهامه الفنية مع إنتر ميامي الأسبوع الماضي قبل أيام قليلة من اعلان بطل العالم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي انتقاله إلى صفوف الفريق الأميركي قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي بعد عامين مخيبين للآمال.

وسيعمل مدرب المنتخب الإنكليزي السابق للسيدات تحت قيادة مواطنه مدرب كندا جون هيردمان.

ويواجه المنتخب الكندي نظيره البنمي الخميس المقبل في المربع الذهبي، وفي حال خرج فائزاً فسيواجه الولايات المتحدة أو المكسيك في النهائي اللذين يلتقيان في نصف النهائي الثاني.

© 2023 AFP