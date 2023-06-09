لقاء باريس: الكينية كيبييغون تحطّم الرقم العالمي في 5000 م بعد 1500 م  

باريس (أ ف ب) – تابعت العداءة الكينية فايث كيبييغون انجازاتها المدوية بتحطيمها الرقم القياسي العالمي لسباق 5000 م في لقاء باريس الدولي ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى، وذلك بعد أسبوع من تحطيمها الرقم العالمي في 1500 م ضمن لقاء فلورنسا الإيطالي.

© جيف باشو / ا ف ب

الكينية فايث كيبييغون بعد تحطيمها الرقم القياسي العالمي لسباق 5000م في لقاء باريس الدولي ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى في 9 حزيران/يونيو 2023

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وحققت كيبييغون (29 عاماً) وقتاً قدره 14:05.20 دقيقة متفوقة على الرقم السابق المسجل باسم الأثيوبية ليتسنبيت غيدي (14:06.62 د. عام 2020) والتي حلّت ثانية في سباق الجمعة (14:07.94 دقيقة).

ونجحت كيبيغون التي تتشارك التمارين مع مواطنها "ملك الماراثون" إليود كيبتشوغي، منذ عام 2014 في تحطيم رقمين عالميين في مسافتين مختلفتين في غضون اسبوع، بعدما كانت أطاحت بالرقم القياسي لسباق 1500 م في إيطاليا محققة 3:49.11 دقائق.

ولم يسبق للعداءة الكينية، الفائزة بذهبية مونديالي لندن 2017 ويوجين 2022 وأولمبيادي ريو 2016 وطوكيو 2020 في 1500 م، أن أنهت سباق 5000 م منذ 8 أعوام أو حققت أفضل من 14:31.95 دقيقة.

وانهارت كيبييغون بعد اجتيازها خط النهاية وظلت جالسة على الأرض لفترة طويلة للتعافي من الارهاق الذي اصابها، على وقع حماس جماهير ستاد شارليتي وذلك قبل عام من دورة الألعاب الأولمبية في باريس (ستقام منافسات ألعاب القوى في ستاد دو فرانس).

وبمساعدة أجهزة تنظيم ضربات القلب و"الموجة"، وهي تقنية خفيفة حددت وتيرة تسجيل المسار، انحصرت المنافسة بين غيدي وكيبييغون، لتحسم الأخيرة المركز الأول والرقم القياسي لصالحها بعد لفة نهائية مذهلة.

وفازت كيبييغون منذ عام 2014 بميدالية في جميع دورات الألعاب الأولمبية وبطولات العالم، بما في ذلك في الدوحة عام 2019، حيث فازت بالميدالية الفضية بعد 16 شهراً من ولادة ابنتها وعام 2018 من دون تدريب. ستكون المرشحة الأبرز للفوز بالمعدن الأصفر في بطولة العالم في بودابست (19-27 آب/أغسطس).

© 2023 AFP