مونديال تحت 20 عاما: الأوروغواي وإيطاليا الى النهائي

لابلاتا (الأرجنتين) (أ ف ب) – بلغ منتخبا الأوروغواي وإيطاليا المباراة النهائية من مونديال تحت 20 عاما في الأرجنتين، بفوز الاول على اسرائيل 1-صفر والثاني على كوريا الجنوبية 2-1.

© خوان مابروماتا / ا ف ب

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وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها منتخب الاوروغواي المباراة النهائية بعد عام 1997 و2003 عندما خسرهما أمام الارجنتين وفرنسا تواليا.

سيطر منتخب الأوروغواي على مجريات اللعب من دون فاعلية هجومية كبيرة وسدد أندرسون دوارتي كرتين أبعد الأولى حارس اسرائيل (27) وجاءت الثانية في اسفل القائم (37).

وجاء الحسم عن طريق دوارتي أيضا الذي استغل كرة مرتدة من القائم ليتابعها داخل الشباك (62).

وفي المباراة الثانية، استمر مهاجم ايطاليا تشيزاري كاسادي في التألق في هذه البطولة وافتتح التسجيل في مرمى كوريا الجنوبية على ملعب دييغو ارماندو مارادونا في لا بلاتا (نحو 60 كلم عن بوينوس أيرس) بتسديدة متقنة من مشارف المنطقة (14).

وعزز كاسادي مهاجم تشلسي الانكليزي المعار الى جاره ريدينغ صدارته في ترتيب الهدافين مع 7 اهداف في ست مباريات.

لكن كوريا الجنوبية ادركت التعادل عبر لي سونغ وون من ركلة جزاء احتسبت بعد اللجوء الى تقنية الحكم المساعد بالفيديو (23).

وفي حين كانت المباراة تسير نحو وقت اضافي من شوطين، احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لايطاليا انبرى لها البديل سيموني بافوني بإتقان واسكنها الشباك الكورية الجنوبية قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

وللمفارقة، كانت ايطاليا خرجت من الدور نصف النهائي لمونديال الشباب في النسختين الاخيرتين في كوريا الجنوبية عام 2017 وفي بولندا عام 2019، لكن الثالثة كانت ثابتة.

وتقام المباراة النهائية الاحد وتسبقها مباراة المركز الثالث بين كوريا الجنوبية واسرائيل.

© 2023 AFP