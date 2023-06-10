انتهاء حصار فندق هاجمته حركة الشباب في مقديشو (إعلام رسمي)

مقديشو (أ ف ب) – انتهى حصار الفندق الذي هاجمه مساء الجمعة إسلاميون متشددون في حركة الشباب في العاصمة الصومالية مقديشو، كما أعلنت شبكة التلفزيون الحكومية "اس ان تي في" السبت من دون ذكر أي حصيلة.

© حسن علي إلمي / ا ف ب

سيارة إسعاف في مقديشو في التاسع من حزيران/يونيو 2023

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وقالت القناة إن "القوات الأمنية أنهت افراد الميليشيا (الشباب) الذين نفذوا هجوماً إرهابياً قاتلا على فندق بيرل بيتش" الواقع على شاطئ الليدو في جنوب مقديشو، مؤكدة أنه تم إنقاذ "عدد كبير من المدنيين".

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية النبأ.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنها استهدفت مكانًا تتردد عليه السلطات.

وكان شهود اتصلت بهم وكالة فرانس برس، تحدثوا عن إطلاق نار كثيف بالقرب من المبنى.

وذكر صحافي من فرانس برس أن عددا من سيارات الإسعاف متوقفة أمام المبنى.

وكانت حركة الشباب هاجمت في آب/أغسطس 2020 "إيليت" وهو فندق آخر يقع على شاطئ الليدو مما أسفر عن مقتل عشرة مدنيين وشرطي.

واحتاجت قوات الأمن لأربع ساعات من أجل استعادة السيطرة على المبنى.

وتقاتل جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وتطالب بفرض الشريعة الإسلامية في البلاد منذ أكثر من 15 عاما، الحكومة الفدرالية المدعومة من المجتمع الدولي.

وقد طردت من المدن الكبرى في البلاد في 2011 و2012، لكنها تتمركز بقوة في مناطق ريفية شاسعة.

© 2023 AFP