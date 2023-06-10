نهائي "أن بي ايه": دنفر على بعد فوز واحد من لقبه الأوّل

ميامي (أ ف ب) – بات دنفر ناغتس على بعد فوز واحد من لقبه الأوّل في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، بفوزه على مضيفه ميامي هيت 108-95 الجمعة وتقدّمه 3-1 في سلسلة الدور النهائي.

© تصوير مشترك / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

سجل البديل بروس براون 21 نقطة لدنفر في سلة ميامي في المباراة الرابعة من النهائي

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وسيكون ناغتس قادراً على حسم اللقب، بحال فوزه في المباراة الخامسة على أرضه الإثنين، علماً ان الفائز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة يتوّج خلفاً لغولدن ستايت ووريرز.

تألق آرون غوردون مع الضيوف مسجلاً 27 نقطة، وأضاف نجم الفريق الأوّل العملاق الصربي نيكولا يوكيتش 23 نقطة و12 متابعة والبديل بروس براون 21.

وكان فوزاً مقنعاً لدنفر الذي تفوّق في جميع نواحي اللعب.

وإلى نسبته المرتفعة بالتسجيل (11 من 15)، التقط غوردون 7 متابعات ومرّر 6 كرات حاسمة، فيما أضاف النجم الآخر الكندي جمال موراي 15 نقطة و12 تمريرة حاسمة.

ولدى ميامي، حامل لقب الدوري ثلاث مرات (2006 و2012 و2013)، كان نجمه جيمي باتلر أفضل مسجل مع 25 نقطة واضاف لاعب الارتكاز بام أديابيو 20 نقطة و11 متابعة.

© 2023 AFP