أبوظبي: مالك مانشستر سيتي يشيد بفوز فريقه بدوري أبطال أوروبا

ابوظبي (أ ف ب) – هنّأ نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك مانشستر سيتي، جماهير النادي الإنكليزي لمناسبة تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على إنتر الإيطالي في المباراة النهائية.

لاعب وسط مانشستر سيتي الانكليزي الدولي الاسباني رودري يحتفل بهدف الفوز في مرمى انتر ميلان الايطالي (1-0) في المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال اوروبا في اسطنبول في العاشر من حزيران/يونيو 2023.

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وقال في تصريحات له بهذه المناسبة بحسب وكالة أنباء الإمارات إن "الإنجاز الذي حققه النادي جاء ترجمة حقيقية للاستراتيجية التي وضعت قبل 15 عاما، بهدف تطوير النادي".

وأكّد أنّ دوري الأبطال "ليس نهاية المطاف، بل بداية للدخول في مرحلة جديدة يرسخ النادي مكانته فيها بكل النسخ المقبلة من خلال وصوله الدائم للنهائيات والمنافسة بقوة على اللقب مرات عديدة لصناعة تاريخ يفخر به كل محبي وعشاق وجماهير النادي داخل بريطانيا وخارجها".

وتُوج مانشستر سيتي الانكليزي باللقب الأول في تاريخه في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي 1-0 السبت على ملعب "أتاتورك" الاولمبي في اسطنبول في المباراة النهائية للنسخة الثامنة والستين.

وسجل الدولي الإسباني رودري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 مساهمًا في ثلاثية تاريخية لفريقه بعد الدوري وكأس الاتحاد المحليين مكررًا إنجاز جاره يونايتد عام 1999 وإنتر عام 2010.

وبعيد الفوز، أعرب غوارديولا عن امتنانه لإدارة النادي على تجديد الثقة به بعد الفشل في تحقيق دوري الأبطال خلال الموسمين الماضيين.

وقال "لقد كان الجميع يقول إن علينا أن نفوز بدوري الأبطال لنكون كاملين، كل ما حققناه لم يكن كافياً إلا بالفوز بدوري الأبطال. أنا مدرّب جيّد أعرف ذلك، لكن لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم".

وأضاف أن "أحد أهم الأسباب التي أوصلت الفريق إلى ما هو عليه، هو أن أبو ظبي والشيخ منصور استحوذوا على النادي. من دون ذلك، لم نكن لنصل إلى هنا".

وهو اللقب الأول لمانشستر سيتي في ثاني مباراة نهائية في مشاركته الثانية عشرة في مسابقة دوري الابطال أوروبا بعدما خسر أمام مواطنه تشلسي 0-1 عام 2021، والقاري الثاني بعد كأس الكؤوس الأوروبية عام 1970.

© 2023 AFP