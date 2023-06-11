الجزائري عوار الى روما الإيطالي بصفقة حرة

روما (أ ف ب) – انتقل لاعب الوسط الجزائري-الفرنسي حسام عوار إلى نادي روما الايطالي لكرة القدم بصفقة حرة مع انتهاء عقده مع ليون الفرنسي، وانضم لفريقه الجديد بعقد لمدة خمس سنوات كما اعلن نادي العاصمة الايطالية الاحد.

© اوليفييه شاسينيول / ا ف ب

لاعب الوسط الجزائري حسام عوار في لقطة له مع فريقه السابق ليون الفرنسي في مباراته ضد شامبيري سافوا في كأس فرنسا. انتقل عوار الى صفوف روما الايطالي بصفقة حرة. 21 كانون الثاني/يناير 2023

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وكان عوار المولود في ليون خاض في صفوف الفريق الاول في كرة القدم الأخير 233 مباراة (41 هدفاً)، علماً أنه تدرّج في الفئات العمرية له منذ انضمامه اليه في سن التاسعة.

لم يشارك عوار (24 عاماً) أساسياً خلال الموسم الفائت واكتفى بخوض 15 مباراة في الدوري المحلي واثنتين في مسابقة الكأس. كما ان علاقته مع انصار الفريق تدهورت لتطلق الجماهير صفرات الاستهجان تجاهه خلال مباراته الاخيرة ضد رينس في 27 أيار/مايو في "ليغ1".

دافع عن ألوان منتخب فرنسا الاول في مباراة واحدة، لكنه قرر تمثيل الجزائر في آذار/مارس الماضي واستدعي للمرة الاولى الى صفوف "محاربي الصحراء" في 30 أيار/مايو لخوض المباراتين ضد أوغندا وتونس خلال الشهر الحالي.

وقال عوار على الموقع الرسمي لنادي العاصمة الايطالية "روما هو مشروع جيد بالنسبة لي، انه فريق كبير، يملك لاعبين من مستوى عالٍ وجماهير رائعة".

وأضاف "أنا سعيد للغاية للانضمام الى نادٍ له تاريخ كروي كبير".

فبكس/ز ر/د ح

© 2023 AFP