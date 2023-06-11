تصفيات كأس أوروبا 2024: بيلينغهام خارج تشكيلة انكلترا للاصابة

لندن (أ ف ب) – يغيب لاعب خط الوسط الإنكليزي جود بيلينغهام المنتقل حديثاً إلى ريال مدريد الإسباني عن مباراتي منتخب بلاده ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم أمام مالطا ومقدونيا الشمالية، حيث يتعافى من إصابة في أوتار الركبة.

© كيريل كودريافتسيف / ا ف ب/ارشيف

يغيب لاعب خط الوسط الإنكليزي جود بيلينغهام المنتقل حديثاً إلى ريال مدريد الإسباني عن مباراتي منتخب بلاده ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم

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وسيقضي بيلينغهام (19 عاماً) بعض الوقت في مركز إنكلترا لإعادة تأهيل الإصابة التي أبعدته عن المباراة الأخيرة لفريقه السابق بوروسيا دورتموند بتعادله أمام ماينتس 2-2، ليهدي لقب الدوري الألماني بفارق الأهداف لغريمه التقليدي بايرن ميونيخ الفائز على كولن 2-1.

ووافق بيلينغهام، أحد نجوم منتخب "الأسود الثلاثة" في مونديال قطر العام الماضي، أخيراً على الانضمام إلى عملاق إسبانيا ريال مدريد في صفقة ضخمة ستكتمل بمجرد اجتيازه الفحص الطبي.

وانضم بيلينغهام إلى قائمة الغائبين عن فريق المدرب غاريث ساوثغيت المكونة من 25 لاعبا حيث انسحب لويس دانك مدافع برايتون أيضاً الأحد.

وجاء في بيان الاتحاد الإنكليزي "انسحب لويس دانك من تشكيلة إنكلترا بسبب الإصابة، بينما لن يلعب جود بيلينغهام أي دور في تصفيات هذا الشهر".

ومن المقرر أن ينضم ديكلان رايس لاعب وست هام وجاك غريليش وجون ستونز وفيل فودين وكايل ووكر وكالفين فيليبس من مانشستر سيتي إلى المنتخب في الأيام المقبلة بعد نجاحاتهم القارية.

واستكمل سيتي الثلاثية (دوري-كأس-دوري الأبطال) بفوزه على إنتر الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت 1-صفر، بينما فاز وست هام بأول لقب كبير له منذ 43 عاماً عندما تغلب على فيورنتينا الإيطالي 2-1 في نهائي كونفرنس ليغ الأربعاء الماضي.

وسيلعب المنتخب الإنكليزي بمواجهة مالطا في تا كالي في 16 الشهر الحالي، قبل أن يستضيف مقدونيا الشمالية في أولد ترافورد في مانشستر في 19 منه. استهل فريق ساوثغيت حملته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا بفوزه على إيطاليا وأوكرانيا في آذار/مارس.

© 2023 AFP