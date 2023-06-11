جائزة إيطاليا الكبرى: بانيايا يحقق فوزه الثالث ويعزز صدارته

موغيلو (إيطاليا) (أ ف ب) – عزز الدراج الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) صدارته لبطولة العالم للدراجات النارية، بفوزه في سباق جائزة إيطاليا الكبرى على أرضه في توسكانا.

© فيليبو مونتيفورتي / ا ف ب/AFP

إعلان اقرأ المزيد

وجاء الفوز في سباق الأحد، في أعقاب نجاح بطل العالم في سباق "سبرينت" قبل 24 ساعة، بعدما نجح في تحقيق المركز الأول في كليهما في وقت قياسي بالتجارب المؤهلة.

وبانتصاره الثالث هذا الموسم بعد البرتغال وإسبانيا، وسّع بانيايا الفارق مع مواطنه ماركو بيتزيكي أقرب منافسيه في الترتيب والذي حلّ ثامناً الأحد.

- ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة إيطاليا الكبرى:

1. الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 41:16.8630 دقيقة

2. الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي) بفارق 1.067 ثانية.

3. الفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي) بفارق 1.977 ث

4. الإيطالي لوكا ماريني (دوكاتي) 4.625 ث

5. الجنوب إفريقي براد بندر (كا تي أم) بفارق 8.925 ث

- ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم:

1. الايطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 131 نقطة

2. الايطالي ماركو بيتزيكي (دوكاتي) 110 نقطة

3. الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي) 107

4. الجنوب إفريقي براد بندر (كا تي أم) 92

5. الفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي) 88

© 2023 AFP