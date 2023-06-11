سباق 24 ساعة في لومان: فيراري يحرز اللقب بعد 50 عاماً من الغياب

لومان (فرنسا) (أ ف ب) – أحرز الصانع الإيطالي فيراري لقب النسخة المئوية من سباق التحمل الشهير 24 ساعة في لومان الأحد اثر عودته إلى الفئة الملكة بعد غياب استمر 50 عاماً، منهياً هيمنة تويوتا على المركز الأول في الأعوام الخمسة الأخيرة.

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واحتل الفريق المؤلف من الإيطاليين أليساندرو بيير غيدي وأنتونيو جوفيناتسي والبريطاني جيمس كالادو على متن فيراري تحمل الرقم 51 المركز الأول بعد سباق حابس للأنفاس على الحلبة التاريخية أقيم للمرة الاولى عام 1923، متقدماً على فريق تويوتا (الرقم 8) الفائز العام الماضي.

قال كالادو "هو إنجاز عظيم بعد فترة طويلة. سيُسجل هذا في التاريخ".

وقبل ساعتين من النهاية وأمام قرابة 300 ألف مشاهد، بلغ الفارق بين الفريقين حوالي 30 ثانية فقط، عندما ارتكب سائق تويوتا الياباني ريو هيراكاوا، الذي كان يحتل المركز الثاني، خطأ عند دوسه على المكابح، ما أدى إلى خروجه عن المسار واصطدامه بالحواجز عند منعطف أرناج.

وفي حين عادت سيارة تويوتا جي آر010 هايبريد إلى الحلبة، اضطر السائق الياباني للمرور بمنصات فريقه لتبديل غطاء المحرك فاسحاً المجال أمام السكوديريا فيراري لتدوين فوزها الأول في لومان منذ عام 1965.

وحلت سيارة كاديلاك تحمل الرقم 2 في المركز الثالث.

في المقابل، لم يكن النجاح حليف الفريق الثاني لفيراري (الرقم 50) في الفئة الملكة "هايبركارز" اذ بعدما انطلق من الصدارة تعرض لحادث خلال الليل لينهي السباق في المركز الخامس. كما انسحبت سيارة تويوتا (الرقم 7)، الفائزة باللقب عام 2021، جراء تعرضها لحادث بعد منتصف الليل.

وشهد سباق 24 ساعة في لومان هذا العام عودة إلى جانب فيراري، بورش وكاديلاك وبيجو إلى الفئة الأولى، مع العديد من التغييرات في هوية المتصدر على وتيرة التوقفات في المنصات، والتجاوزات المتهورة والعديد من الحوادث.

© 2023 AFP