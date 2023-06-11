مقتل ثلاثة عسكريين عراقيين بينهم ضابطان في هجوم نسب لتنظيم الدولة الاسلامية

كركوك (العراق) (أ ف ب) – قتل ثلاثة عسكريين عراقيين بينهم ضابطان وأصيب أربعة آخرون بجروح الأحد إثر هجوم استهدف ثكنة عسكرية في شمال العراق ليل السبت الأحد، كما أفاد مصدر أمني نسبه إلى تنظيم الدولة الاسلامية.

© أحمد الربيعي / ا ف ب

عنصر من القوات الأمنية يقوم بحراسة زوار متجهين إلى مرقد الإمام الكاظم في بغداد في 15 شباط/فبراير 2023

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وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته إن الهجوم الذي نفّذه "عناصر في تنظيم الدولة الاسلامية" بأسلحة آلية، وقع حوالى الساعة الرابعة (01,00 ت غ).

لم يتم تبني الهجوم حتى الآن.

وقال المسؤول نفسه إن "ضابطين (برتبتي) مقدم ونقيب، وجندي قتلوا، وأصيب أربعة جنود بجروح في هجوم مسلح استهدف ثكنة عسكرية تقع في منطقة وادي النفط" التي تبعد حوالى 25 كلم غرب مدينة كركوك.

وتعد محافظة كركوك ومركزها التابعة للحكومة الاتحادية، منطقة متنازعاً عليها بين حكومة بغداد وإقليم كردستان الواقع في شمال العراق ويتمتع بحكم ذاتي.

وبعد صعوده في 2014 في العراق وسوريا المجاورة، مني تنظيم الدولة الاسلامية بهزيمة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده في البلدين بدعم من تحالف دولي تقوده واشنطن.

وأعلن العراق "الانتصار" على الجهاديين في 2017، فيما خسر تنظيم الدولة الاسلامية آخر معاقله في العام 2019 في سوريا. لكن ما زال عناصره ينشطون في مناطق ريفية ونائية ويشنون هجمات متفرقة.

وأواخر نيسان/ابريل، أفاد التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين عن تراجع في هجمات تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا المجاورة خلال الأشهر الأولى من العام 2023.

وحينذاك، قال الجنرال ماثيو ماكفارلين قائد التحالف الدولي إن شهر رمضان "كان من الأكثر هدوءاً منذ سنوات"، مشيراً إلى انخفاض "بنسبة 80%" للهجمات في العراق مقارنةً بالعام الماضي، وبنسبة "37%" في سوريا.

وفي آذار/مارس، قال مسؤول عسكري عراقي إن تنظيم الدولة الاسلامية لديه ما بين 400 إلى 500 مقاتل نشط في العراق.

© 2023 AFP