توجيه اتهام بعد انقلاب حافلة في استراليا أدى إلى مقتل عشرة أشخاص

غريتا (أستراليا) (أ ف ب) – وجهت الشرطة في استراليا تهما لسائق كان يقود حافلة وانقلبت أثناء تقل ضيوف حفل زفاف ما تسبب بمقتل عشرة أشخاص في منطقة شمال سيدني، بحسب ما اعلنت الشرطة الإثنين.

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كانت الحافلة تقل 35 شخصا عائدين من حفل زفاف في مزرعة قريبة عندما انقلبت في وقت متأخر من مساء الأحد.

وقالت الشرطة إنها وجهت تهما للسائق الذي يبلغ من العمر 58 عاما بارتكاب عشرة جرائم تتعلق بالقيادة الخطرة أو بإهمال "اتؤدي إلى الوفاة"، ورفضت الإفراج عنه بكفالة قبل مثوله أمام محكمة الثلاثاء.

ورفضت الشرطة الإعلان عن سبب الحادث وهو أسوأ حادث سير في استراليا منذ 16 عاما.

تم نقل أكثر من 20 شخصا إلى المستشفى، ومن بينهم حالة واحدة "حرجة"، بحسب الشرطة. ووصفت حالة المصابين الآخرين بأنها "مستقرة".

وقالت القائمة بأعمال مساعد مفوض الشرطة في المنطقة ترايسي تشابمان للصحافيين إن السائق خضع "لفحوص إلزامية" في المستشفى قبل اعتقاله واحتجازه في مركز شرطة قريب.

ووصف رئيس الوزراء الاسترالي آنتوني البانيزي في كانبيرا الحادث بأنه "مأساة" مؤلمة ومحزنة". وأضاف "يستأجر الناس حافلات لحفلات الزفاف للحفاظ على سلامة الضيوف".

منطقة هانتر شمال سيدني مليئة بكروم العنب والغابات وهي وجهة سياحية شهيرة.

© 2023 AFP