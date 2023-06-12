جيرارد في الدمام لمناقشة تدريب ناد سعودي (مصدر)

الرياض (أ ف ب) – وصل المدرب الإنكليزي ستيفن جيرارد إلى مدينة الدمام في شرق السعودية لمناقشة فرص تدريب ناد في الدوري السعودي الموسم المقبل، بحسب ما أفاد مصدر مطلّع على الملف وكالة فرانس برس الإثنين.

© غيوف كاديك / ا ف ب/ارشيف

المدرب الإنكليزي ستيفن جيرارد خلال لقاء استون فيلا وويستهام في الدوري الإنكليزي على ملعب فيلا بارك في بيرمنغهام في وسط إنكلترا في 28 آب/أغسطس 2022

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وقال المصدر الذي فضّل عدم كشف هويته كونه غير مخول التحدث للإعلام إن "جيرارد وصل إلى الدمام وسيزور أندية المنطقة الشرقية الاتفاق والقادسية والخليج".

وأضاف أنه "طلب زيارة المدينة والاطلاع على منشآتها والتعرف على أكثر من ناد"، مؤكداً أنه "لم يوقع لأي ناد حتى الآن".

وأكّدت شبكة قنوات "شركة الرياضة السعودية" النافذة الإثنين وصول جيرارد للدمام.

ويأتي التفاوض مع جيرارد، قائد المنتخب الإنكليزي السابق وبطل أوروبا مع ليفربول 2005، بعد أيام من توقيع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة للاتحاد بطل الدوري السعودي.

ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات صيفي ساخن مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم، للالتحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر مطلع العام الجاري في صفقة مقدرة بنحو 440 مليون يورو حتى حزيران/يونيو 2025.

ويأتي ذلك في إطار مشروع رياضي ضخم كلفته ملايين الدولارات مموّل حكومياً "بهدف الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم".

والأسبوع الماضي، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، على 75 في المئة من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، الأبرز في البلاد. وهو ما سيوفر قدرة مالية هائلة لها.

لكنّ تقارير صحافية أشارت إلى أن أندية أخرى تتفاوض مع لاعبين أو مدربين كبار على الصعيد العالمي.

وأقيل جيرارد من تدريب أستون فيلا الإنكليزي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد 11 شهراً فقط على رأس الفريق بسبب سوء النتائج.

وقبلها، استلم مهمة تدريب رينجرز الاسكتلندي وأحرز معه لقب الدوري في 2021، منهياً هيمنة مطلقة لسلتيك على مدى عقد من الزمن.

© 2023 AFP