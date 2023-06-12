زعيم المعارضة يائير لبيد يشهد ضد نتانياهو بتهم الفساد في المحكمة

القدس (أ ف ب) – يدلي زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الاثنين بشهادته أمام المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة في قضايا الفساد التي يحاكم فيها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يلقي كلمة في الكنيست في القدس في 23 أيار/مايو 2023

إعلان اقرأ المزيد

وبث وصوله إلى المحكمة في حوالي التاسعة صباحا (06:00 ت:غ) على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون.

ولبيد شاهد مهم في ما يعرف باسم "الملف 1000" الذي اتهم فيه رئيس الوزراء بالاحتيال وخيانة الأمانة جراء تلقيه هدايا فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات بقيمة 700 ألف شيكل (180 ألف يورو) بين الاعوام 2007 و2016 من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية، بمن فيهم منتج هوليوود الإسرائيلي أرنون ميلشان.

ولبيد الذي تولى في تلك الفترة حقيبة وزير المالية سيشهد عن العلاقة بين ميلشان ونتانياهو حينما رفض طلب نتانياهو مرتين تمديد سريان قانون الاعفاءات الضريبية للعائدين من خارج البلاد بهدف منح امتيازات لصديقيه ميلشان وجيمس باكر.

من جانبه، يدعي نتانياهو أنه لم يفعل سوى قبول هدايا من أصدقائه من دون أن يطلبها.

قال محاموه في تشرين الأول/أكتوبر 2019 إنهم تلقوا رأيًا قانونيًا خبيرًا يخلص إلى أن له الحق في قبول الهدايا من الأصدقاء المقربين.

شغل لبيد الوسطي منصب وزير المالية في حكومة نتانياهو عندما نوقش مشروع قانون يستفيد منه ميلشان في عامي 2013 و2014.

ويشتبه في أن رئيس الوزراء قام في المقابل بالترويج لمشروع ضريبي كان سيوفر صديقه بفضله ملايين الدولارات، ولكن وزير المالية عارض المشروع.

بدأت محاكمة نتانياهو في أيار/مايو 2020 وهي الأولى في إسرائيل لرئيس وزراء في منصبه، فيما ينفي التهم ويقول إنه ضحية حملة ذات دوافع سياسية.

فاز بنيامين نتانياهو مع حلفائه من الأحزاب اليمينية المتشددة والمتطرفة في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

© 2023 AFP