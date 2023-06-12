مونديال تحت 20 عاماً: الأوروغواي تحرز باكورة ألقابها بفوزها على إيطاليا 1-0

لابلاتا (الأرجنتين) (أ ف ب) – أحرز منتخب الأوروغواي باكورة ألقابه في مونديال تحت 20 عاماً لكرة القدم، بفوزه على إيطاليا 1-0 في المباراة النهائية في لا بلاتا الأرجنتينية (60 كلم عن العاصمة بوينوس ايرس).

© لويس روبايو / ا ف ب

لاعبو الاوروغواي يرفعون لقب كأس العالم تحت 20 عاما بعد فوزهم على ايطاليا 1-صفر في المباراة النهائية. 11 حزيران/يونيو 2023

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وسجل لوسيانو رودريغيس هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية قبل نهايتها بأربع دقائق.

وكانت الثالثة ثابتة لمنتخب الاوروغواي الذي خسر مباراتين نهائيتين عام 1997 و2013 أمام الارجنتين وفرنسا توالياً. في المقابل، يتعيّن على ايطاليا الانتظار لاحراز لقبها الاول في هذه الفئة العمرية.

وباتت الاوروغواي أول منتخب من اميركا الجنوبية يحرز لقب هذه الفئة العمرية منذ تتويج البرازيل عام 2011 في كولومبيا، وذلك بعد ان نالت المنتخبات الأوروبية اللقب في النسخ الاربع الماضية عبر فرنسا وصربيا وانكلترا فأوكرانيا في النسخة الاخيرة.

سيطر المنتخب الأميركي الجنوبي على مجريات اللعب بفضل الثنائي اندرسون دوارتي والقائد فابريسيو دياس، في حين كان هداف البطولة الايطالي تشيزاري كاسادي (7 أهداف) معزولاً.

وجاء الشوط الثاني رتيباً لفريقين يعتمدان أسلوباً دفاعياً، الى أن تمكن رودريغيس من الارتقاء برأسه لركلة ركنية أودعها في الشباك الإيطالية مانحا اللقب الاول للأوروغواي.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، تغلبت اسرائيل على كوريا الجنوبية 3-1.

وتحمل الأرجنتين الرقم القياسي بعدد الألقاب (6)، أمام البرازيل (5) والبرتغال وصربيا (2)، فيما ذهب لقب 2019 إلى أوكرانيا على حساب كوريا الجنوبية (3-1) في بولندا.

وكانت البطولة مقرّرة سابقاً في إندونيسيا، قبل أن ينقلها الاتحاد الدولي (فيفا) قبل شهرين إلى الأرجنتين، بعد سحبها من الدولة الآسيوية التي رفض مسؤولون فيها استقبال منتخب اسرائيل.

© 2023 AFP