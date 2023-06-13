بطولة إنكلترا: خمسة انتقالات تحت المجهر

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – تُفتح نافذة الانتقالات الإنكليزية الأربعاء، قبيل ما يُتوقع أن يكون صيفاً ثقيلاً آخر من الإنفاق لأندية الـ"بريميرليغ".

© أولي سكارف / ا ف ب/AFP

رغم قيادته لخط هجوم توتنهام المتعثّر الذي احتل المركز الثامن، بقي كين غزيراً بتسجيل 30 هدفاً في الدوري الإنكليزي الممتاز

إعلان اقرأ المزيد

وقد بدأت بعض الأندية بالفعل تحرّكاتها في هذا الاتجاه على غرار ليفربول الذي عوّض فشل استقطاب جود بيلينغهام لصالح ريال مدريد الإسباني، بضمّ الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من برايتون.

ويبدو أن مستقبل هاري كاين في توتنهام سيكون العنوان الأكبر لنافذة الانتقالات، مع دخول قائد "الأسود الثلاثة" العام الأخير من عقده مع سبيرز.

وقد يدخل كثيرون من زملائه الدوليين في بازار الانتقالات، وسط اهتمام بديكلان رايس ومايسون ماونت وجيمس ماديسون، بينما من المتوقع أن يحقق برايتون استفادة مالية جديدة عبر بيع الإكوادوري مويزس كايسيدو.

تلقي وكالة فرانس برس نظرة على خمس من الانتقالات لمتابعتها في الأشهر المقبلة.

هاري كاين (توتنهام)

رغم قيادته لخط هجوم توتنهام المتعثّر الذي احتل المركز الثامن، بقي كاين غزيراً بتسجيل 30 هدفاً في الدوري الإنكليزي الممتاز.

بات كاين الآن على بعد 47 هدفاً من الرقم القياسي لآلن شيرر كهداف تاريخي للدوري الإنكليزي الممتاز، ولكن قد يتعيّن عليه أن يقرّر ما إذا كان سيواصل ملاحقة المزيد من الإنجازات الفردية أو تحقيق اللقب الأول في مسيرته.

يُقال إن ريال مدريد حريص على جعل كين بديلاً لكريم بنزيمة، ومن المرجح أن يكون دانييل ليفي رئيس توتنهام أكثر استعداداً للاستماع إلى عروض العملاق الإسباني أكثر من منافس في الـ"بريميرليغ".

ورغم ذلك، يمكن أن يختار كاين أيضاً أن يستغلّ آخر 12 شهراً من عقده ليتمكن من اختيار وجهته التالية في عملية انتقال مجانية.

ديكلان رايس (وست هام)

أقرّ رئيس نادي الـ"هامرز" ديفيد سوليفان بأن آخر مباراة لرايس مع النادي كانت على الأرجح خلال رفع كأس كونفرنس ليغ بعد الفوز على فيورنتينا الإيطالي الأسبوع الماضي.

أقرّ رئيس نادي الـ"هامرز" ديفيد سوليفان بأن آخر مباراة لرايس مع النادي كانت على الأرجح خلال رفع كأس كونفرنس ليغ بعد الفوز على فيورنتينا الإيطالي الأسبوع الماضي © دانييل ليل / ا ف ب/AFP

وبات رايس البالغ من العمر 24 عاماً مطلوباً من أندية عدة بعدما تطوّر ليصبح واحداً من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويتواجد أرسنال في طليعة الساعين إلى ضمّ الدولي الإنكليزي، إذ يتطلّع "المدفعجية" للذهاب إلى أبعد من وصافة الدوري الذي خسروه في الأمتار الأخيرة هذا الموسم لصالح مانشستر سيتي.

مايسون ماونت (تشلسي)

كان ماونت محبوباً في نادي تشلسي، لكن دوره هذا الموسم كان هامشياً بسبب الإصابة ومسألة عقده.

أمام مايسون ماونت 12 شهراً فقط للخوض في تفاصيل انتقاله © جاستن تاليس / ا ف ب/AFP

أمام لاعب خط الوسط 12 شهراً فقط للخوض في تفاصيل انتقاله، ومن المتوقع أن يعود على تشلسي بمبلغ كبير إذ يسعى النادي لبيعه عاجلاً كي يوازن دفاتره تماشياً مع قواعد اللعب المالي النظيف.

ويُقال إن مانشستر يونايتد وليفربول مهتمان به، لكنهما يرفضان تقييم تشلسي لسعر اللاعب والبالغ 70 مليون جنيه إسترليني (88 مليون دولار).

مويزس كايسيدو (برايتون)

وقف برايتون حازماً عندما حاول أرسنال ضمّ كايسيدو في كانون الثاني/يناير، رغم نشر الإكوادوري طلب انتقال علني.

وقف برايتون حازماً عندما حاول أرسنال ضمّ كايسيدو في كانون الثاني/يناير، رغم نشر الإكوادوري طلب انتقال علني © أدريان دينيس / ا ف ب/AFP

وقّع كايسيدو بعدها عقداً جديداً مع برايتون حتى العام 2027، لكن مع اتفاق يتيح له المغادرة هذا الصيف.

وقال الإيطالي روبرتو دي تزيربي مدرب برايتون عن كايسيدو وماك أليستر "إنهما يستحقان تغيير مستوى الفريق والمنافسة. علينا أن نكون سعداء من أجلهما".

وإذ يخوض أرسنال سباقاً لضمّ رايس، ويسعى ليفربول عن أهداف أخرى لخط الوسط، يبدو أن تشلسي هو الأوفر حظاً لتوقيع اللاعب البالغ 21 عاماً.

جيمس ماديسون (ليستر سيتي) -

من المرتقب أن يؤدّي هبوط ليستر المفاجئ لمستوى "تشامبيونشيب" (الدرجة الثانية)، إلى خروج جماعي من ملعب "كينغ باور".

يمكن لجيمس ماديسون تبديل بطولة "تشامبيونشيب" بمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يحتلّ صدارة قائمة أولويّات نيوكاسل © أولي سكارف / ا ف ب/AFP

ويُشكّل ماديسون قيمة كبيرة لليستر بعد تسجيله 10 أهداف وتقديم تسعة تمريرات حاسمة في 30 مباراة فقط في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم.

ويمكن لصانع الألعاب تبديل بطولة "تشامبيونشيب" بمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يحتلّ صدارة قائمة أولويّات نيوكاسل.

ومن المتوقع أن يكون نيوكاسل من بين أكبر المنفقين في أوروبا هذا الصيف، إذ يستعد النادي المدعوم سعودياً للعودة إلى المسابقة القاريّة الأم بعد 20 عاماً من الغياب.

© 2023 AFP